İsrail Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini bu pazar Netanyahu'ya verecek

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, 1 Kasım'daki seçimlerde Meclis'e giren parti gruplarıyla hükümeti kuracak başbakan adayının belirlenmesi için yürüttüğü istişareleri tamamladı.

Herzog'un, 25. Meclis'teki gruplarla yaptığı görüşmenin ardından Likud lideri Binyamin Netanyahu'ya pazar günü hükümeti kurma görevini vereceği duyuruldu.

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Meclis'teki 64 milletvekilinin Netanyahu'yu başbakan adayı olarak gösterdiği aktarılan açıklamada, 28 milletvekilinin ise Gelecek Var Partisi Lideri Yair Lapid'in ismini sunduğu paylaşıldı.

Meclis'e giren 28 milletvekilinin ise kimseyi aday göstermediği kaydedildi.

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Açıklamada, Netanyahu'nun sağ blokunda yer alan tüm partilerin Likud liderini aday gösterdiği belirtilirken Yair Lapid'i ise kendi partisi Gelecek Var ve İşçi Partisi'nin önerdiği ifade edildi.

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Meclis'teki diğer partilerin ise herhangi bir ismi başbakan adayı olarak sunmadığı kaydedildi.

Yasa gereği Netanyahu'nun hükümeti kurmak için iki hafta uzatılabilecek şekilde 28 gün süresi bulunuyor.