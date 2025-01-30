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İsrail esir takası anlaşmasına uymamıştı: Filistinli mahkumlar gecikmeli olarak serbest bırakılacak

İsrail esir takası anlaşmasına uymamıştı: Filistinli mahkumlar gecikmeli olarak serbest bırakılacak

17:1830/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
AA
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Filistinli tutukluların bırakılacağı Ofer Cezaevi'nde hazırlıklar sürüyor.
Filistinli tutukluların bırakılacağı Ofer Cezaevi'nde hazırlıklar sürüyor.

Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını erteleyen İsrail, 110 Filistinli esiri TSİ 18:00'de serbest bırakmaya hazırlanıyor.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, arabulucularla yapılan görüşmeler sonucunda esir takası konusunda İsrail'in neden olduğu sorun çözüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinden esirlerin salıverilmesi sırasında yaşananları bahane göstererek Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesine ilişkin pürüzler giderildi. Hamas ile esir takasının üçüncü turunda İsrail, Filistinli esirleri TSİ 18:00'de (yerel saatle 17:00) serbest bırakacak.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde "esirlerin serbest bırakılması sırasında yaşananlar" nedeniyle Filistinlilerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti. İsrail Ordu Radyosunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığı ve Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin Ofer Cezaevi'ne döndüğü kaydedilmişti.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Filistin
#israil
#ateşkes
#Ofer Cezaevi

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