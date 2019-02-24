Dünya İsrail Filistinlileri Ölü Denizden de mahrum bırakıyor
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İsrail Filistinlileri Ölü Deniz'den de mahrum bırakıyor

İsrail, Filistin toprağı kabul edilen Ölü Deniz kıyıları ile Filistin arasına ördüğü tellerle Filistin halkının bölgeye geçişini engelliyor. Eriha Filistin Turizm Bakanlığı Ofisi Müdürü İyad Hamdan, bu engelin ülkenin en önemli tarım ve turizm kaynaklarını kaybetmesine neden olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi AA
Göle gitmek isteyen Filistinliler, İsrail turizm merkezlerine gitmek zorunda bırakılıyor.
Göle gitmek isteyen Filistinliler, İsrail turizm merkezlerine gitmek zorunda bırakılıyor.

İsrail, 1993’te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile yapılan Oslo Anlaşması'na göre Filistin’e ait kabul edilen Ölü Deniz (Lut Gölü) kıyıları ile Filistin arasına ördüğü tellerle Filistin halkının denize ulaşımını engelliyor.

  • Filistin'in Ölü Deniz kıyıları İsrail işgali altında bulunuyor.

İsrail’in bu kıyılara güvenlik gerekçesiyle ördüğü teller nedeniyle de Filistinliler, doğal kaynaklardan mahrum bırakıldıklarını ve Filistin ekonomisinin bundan ciddi yönde etkilendiğini dile getiriyor.

Ölü Deniz.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ölü Deniz'in kıyısında 37 kilometrelik alanın Filistin'e ait olduğunu, İsrail'in genel anlamda Filistin'in haklarını reddettiğini söyledi.

İsrail'in Filistinlilerin Ölü Deniz'de bulunan doğal kaynak ve turistik alanlardan yararlanma ve yatırım yapma haklarını işgal ettiğini vurgulayan Ureykat, "Bu uluslararası hukukun bir ihlali." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistinliler doğal kaynaklardan mahrum bırakılıyor"

Eriha Filistin Turizm Bakanlığı Ofisi Müdürü İyad Hamdan da Ölü Deniz bölgesinin tarım açısından çok verimli topraklara sahip, Filistin'in önemli yerlerinden biri olduğunu ifade ederek, uygulanan bu engelin ülkenin en önemli tarım ve turizm kaynaklarını kaybetmesine yol açtığını kaydetti.

Filistin'in Ölü Deniz kıyıları İsrail işgali altında bulunuyor.n

Hamdan, İsrail'in Ölü Deniz kıyılarını sömürmesi ve yatırım yapılmasını önlemesi yüzünden "Filistinlilerin doğal kaynaklardan mahrum bırakıldığını ve bunun ülkenin ekonomisini ciddi yönde etkilediğini" dile getirdi.

"İsrail güvenlik gerekçesiyle Filistin kaynaklarını gasbederek kullanıyor." diyen Hamdan, İsrail'in Filistin'e ait bu sahilleri turistlere kendisinin gibi tanıttığını ve bununla kalmayıp Filistinlilerin sahile erişimlerini de engellediğini söyledi.

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"İsrail bize ait sahillere ulaşmamızı engelleniyor"

İsrail'in askeri kontrol noktasının yakınından geçerek büyük risk altında sahile ulaşan Filistinli Süleyman Ebu Surur da Filistinlilerin İsrail'deki tatil mekanlarına gitmeyi tercih etmediklerini ifade ederek, İsrail'in güvenlik bahanesiyle kendi toprakları olan sahillere ulaşmalarını engellediğine dikkati çekti.

Ebu Surur, Ölü Deniz'in Batı Şeria dışındaki kıyılarında canlı bir turizmin olduğunu, Filistinlilerin ise sadece araçlarıyla deniz karşısındaki cadde üzerinden keyif çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Gölün yakınında ikamet eden Filistinli İbrahim Amir, "Buradan denize ulaşabileceğim açık bir yol yok. İsrail'in tatil mekanlarına gitmek istemiyorum." şeklinde konuştu.

Amir, Filistin halkının toprakları ve gölü gasbedilerek bunlardan faydalanmaktan mahrum bırakıldıklarını belirtti.

Deniz seviyesinin 400 metre aşağısında, normalin üzerinde tuz yoğunluğu ile bilinen Ölü Deniz, suyundaki minerallerin tedavi edici özellikleri sayesinde her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce turisti ağırlıyor.

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