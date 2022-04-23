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Dünya İsrail Gazze Şeridi ile arasındaki Erez geçişini kapattı
ORTADOĞU

İsrail Gazze Şeridi ile arasındaki Erez geçişini kapattı

Mescid-i Aksa’da günlerdir devam eden gerilim, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. İsrail, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nden İsrail’e roket fırlatılmasına karşılık bölgeyle tek geçiş noktası olan Erez’in kapatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
İsrail Gazze Şeridi ile arasındaki Erez geçişini kapattı
İsrail Gazze Şeridi ile arasındaki Erez geçişini kapattı

İsrail Savunma Bakanlığı Bölgesel Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine birden fazla roket atıldığı belirtilerek Gazze Şeridi ile tek geçiş noktası olan Erez’in geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Kapının tekrar açılacağı tarihle ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, güvenlik durumuna göre hareket edileceği ifade edildi.

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İsrail'in Mescid-i Aksa planı
Ramazan ayının son günlerine girerken İsrail'in Mescidi Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırmasının arkasında çok daha büyük bir plan mı var? 4 yıl önce ABD Başkanı Donald Trump; Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Şimdi ise İslam dünyası için sembolik anlamı çok büyük olan Mescidi Aksa'ya bir sinagog inşa edip şehirle müslümanlar arasındaki kültürel bağı tamamen kaldırmayı planlıyor olmaları son derece olası.

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