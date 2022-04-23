İsrail Gazze Şeridi ile arasındaki Erez geçişini kapattı

İsrail'in Mescid-i Aksa planı

Ramazan ayının son günlerine girerken İsrail'in Mescidi Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırmasının arkasında çok daha büyük bir plan mı var? 4 yıl önce ABD Başkanı Donald Trump; Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Şimdi ise İslam dünyası için sembolik anlamı çok büyük olan Mescidi Aksa'ya bir sinagog inşa edip şehirle müslümanlar arasındaki kültürel bağı tamamen kaldırmayı planlıyor olmaları son derece olası.