İsrail'den Gazzeli balıkçılara avlanma yasağı!

Kovid-19 salgını mücadelesinde Hindistan'a destek için Burj Khalifa’ya Hindistan bayrağı yansıtıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya, Hindistan'ın Kovid-19 salgını ile mücadelesine destek vermek amacı ile Hindistan bayrağı yansıtıldı. Hindistan bayrağının ardından binanın dış cephesine, “Stay Strong India” (Güçlü kal Hindistan) yazıldı.

Hindistan'da son 24 saatte 349 bin 313 vakanın tespit edilmesi ile günlük en yüksek küresel vaka sayısı kayıtlara geçmişti. Ülkede toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükselirken, toplam can kaybı ise 192 bin 311'e ulaştı.