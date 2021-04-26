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Dünya İsrailden Gazzeli balıkçılara avlanma yasağı
ORTADOĞU

İsrail Gazze'deki balıkçılara avlanmayı tümden yasakladı

İsrail'den Gazzeli balıkçılara avlanma yasağı!

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze'deki balıkçılara avlanmayı tamamıyla yasakladı. Daha önce 15 mil mesafede balıkçılık yapılmasına izin veren İsrail yönetimi, son olarak tümden kapatma kararı öncesinde dün akşam balıkçılar için 9 mil sınırı getirildiğini açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
İsrail Gazzedeki balıkçılara avlanmayı tümden yasakladı
Foto/arşiv

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bugün yerel saatle sabah 06'00'dan itibaren ikinci bir emre kadar denizde av mesafesini sıfıra indirdiğini ve tamamen kapattığını duyurdu.

Açıklamada, kararın Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlerden dolayı alındığı vurgulandı.

Daha önce 15 mil mesafede balıkçılık yapılmasına izin veren İsrail yönetimi, son olarak tümden kapatma kararı öncesinde dün akşam balıkçılar için 9 mil sınırı getirildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden sınırın karşı tarafındaki yerleşim bölgeleri yönünde 3 roket atıldığının tespit edildiğini bunlardan ikisinin Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından imha edildiğini, üçüncü roketin de Gazze'nin içine düştüğünü belirtmişti.

İşgalci İsrail Ramazan dinlemiyor: Doğu Kudüs’te Filistinlilere saldırdılar
DÜNYA
İşgalci İsrail Ramazan dinlemiyor: Doğu Kudüs’te Filistinlilere saldırdılar

İsrail zulmü bitmiyor: Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yine saldırdılar
FOTOĞRAF 27
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Açıklamada, 2 kişinin hastaneye kaldırıldığına vurgu yapılırken, İsrail polisinin Filistin Kızılayına bağlı sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasına engel olduğu ve bir ilk yardım görevlisinin gözaltına alındığına dikkat çekildi.
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Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde toplandı.
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Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için ses bombası ve atlı polislere başvurdu.
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Şu ana kadar devam eden olaylarda bazı Filistinliler gözaltına alındı.
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Öte yandan Doğu Kudüs’ün İseviye Mahallesi ile Zeytindağı bölgesinde de Filistinli gençler, Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.
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İsrail polisi, İseviye Mahallesi ile Zeytindağı bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.
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Eski Şehir’in Şam Kapısı ile çevresindeki bölgede olaylar hala devam ediyor.
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ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden vatandaşlarına çağrı
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ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşanan olaylarda belirgin bir artış yaşandığına dikkati çekerek, vatandaşlarına olay yerlerinden uzak durması çağrısı yaptı.
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Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarını şiddetle ihtiyatlı olmaya, güvenlik farkındalıklarını artırmak için uygun adımları atmaya ve çatışma yerlerinden uzak durmaya çağırıyor.” ifadelerine yer verildi.
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Açıklamada, şiddet olaylarında gözle görülür bir artış olduğuna vurgu yapıldı.
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İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.
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Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’da toplanıyor, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale ediyor.
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İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.
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İsrail zulmü bitmiyor: Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yine saldırdılar
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


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