İsrail Gazze'ye saldırdı: 10 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi genelinde düzenlediği şiddetli saldırılarda 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere saldırılar düzenlediği belirtildi.

İşgalciler yine kadınları ve çocukları hedef aldı

Sözcülük açıklamasında, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde yaşamını yitirenler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu da aktarıldı.

Filistin basınındaki haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Zeytun ve Şucaiye mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.

İsrail, kendilerine ateş açıldığını iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" içindeki İsrail askerlerine ateş açıldığı ancak herhangi bir yaralı olmadığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunun karşılık olarak Gazze genelinde "Hamas'a ait olduğunu" iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenlediği aktarıldı.







