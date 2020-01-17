İsrail Gazze'ye saldırdı İsrail hava saldırısıyla Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefleri uçak ve helikopterlerden fırlatılan roketlerle vurdu. Saldırının gerekçesi olarak ise Gazze tarafından atılan ateş balonları olduğu ifade edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi 17 Ocak 2020, 01:43 Son Güncelleme: 17 Ocak 2020, 02:07 Yeni Şafak