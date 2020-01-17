Dünya İsrail Gazzeye saldırdı
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İsrail Gazze'ye saldırdı

İsrail hava saldırısıyla Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefleri uçak ve helikopterlerden fırlatılan roketlerle vurdu. Saldırının gerekçesi olarak ise Gazze tarafından atılan ateş balonları olduğu ifade edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail düzenlediği hava saldırısıyla Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefleri vurdu.

Roketlerle vurdular

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kassam Tugayları'na ait bazı noktalar uçak ve helikopterlerden fırlatılan roketlerle vuruldu.

Ateş balonları atıldı iddiası

  • İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş helikopterleri tarafından Hamas'a ait bölgedeki altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.
  • Açıklamada ayrıca, Gazze'den İsrail tarafına ateş balonlarının atıldığı ve söz konusu hava saldırısının bu nedenle gerçekleştirildiği de belirtildi.

Ölü ya da yaralı sayısı belli değil

  • Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye saldırdı
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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye saldırdı
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