İsrail Gazze’ye saldırılarını artırdı: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'de çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'nin boşaltılması düşüncesini sık sık dile getiriyor. İsrailli şirketler, işgalin başarılı olması halinde Gazze'de Yahudiler için yerleşim yerleri planları hazırlıyor. İsrail hükümeti tarafından finanse edilen bir koalisyon "Gazze Yerleşim Konferansı için Pratik Hazırlık" başlığıyla Tel Aviv'de konferans düzenledi.