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Dünya

İsrail Gazze’ye saldırılarını artırdı: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze’de sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail, Gazze'ye saldırılarını artırdı. Dün Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

10:01 - 18/12/2023 Pazartesi
AA
Cibaliye bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişiyi öldüren İsrail, Gazze’de hastaneleri hedef almaya devam ediyor.
Cibaliye bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişiyi öldüren İsrail, Gazze’de hastaneleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail’in Gazze’de insanlık dışı saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu son 24 saatte 200 hedefin vurulduğunu açıkladı. Vurulan yerlerden biri Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı oldu.



Cibaliye bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişiyi öldüren İsrail, Gazze’de hastaneleri hedef almaya devam ediyor.


Dünya Sağlık Örgütü Kemal Adwan Hastanesi’nin yıkılmasını “dehşet verici” olarak nitelendirirken Batı Şeria’da ise İsrail zulmü devam ediyor. Filistin haber ajansı Wafa, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde soykırımcı İsrail’in baskınında bir Filistinli gencin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
29 dakika önce
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