İsrail Genelkurmay Başkanı 'girip yok edemeyeceğiniz bölge yok' diyerek o ülkeyi tehdit etti

İsrail, İngiltere’nin Filistin’deki himaye yönetimi altında yaklaşık otuz yıllık bir dönemde kuruldu. Bu, İsrail’in İngiltere’ye ne kadar bağımlı olduğunun bir göstergesidir. Her ne kadar İngiltere’nin Filistin’i İsrail’e bırakıp gittiği günlerde bir baskından ve patlamadan söz edilse de bu, İngiltere ile Siyonistler arasında sorun değildi. Artık ABD, Ortadoğu’da varlık göstermeye başlamıştı. Coğrafya İngiltere’den sonra ABD eliyle yeniden biçimlendirilecekti. Bu tarihten sonra Anglosakson dünyayı