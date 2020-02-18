İsrail giriş yasağı getirdi: Doğu Asya'yı ziyaret edenler giremez

İsrail, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle Doğu Asya'yı ziyaret eden yabancıların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Deri, kararın İsrail Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine alındığını ifade etti.



Yerel basına göre, karar gelecek hafta yürürlüğe girecek.

OYNAT 00:55 Korona virüsüne karşı sokaklara kamyonlarla dezenfektan sıktılar Korona virüsü salgını nedeniyle binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Çin'de yüzlerce kamyon bir araya gelip sokaklara dezenfektan spreyi sıktı. Görevliler, böylece, kenti virüsten arındırmayı amaçlıyor.

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Ne olmuştu?

İsrail Sağlık Bakanlığı, daha önce de Çin'i ziyaret eden yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1869’a yükselmiş, virüs bulaşan kişi sayısı da 73 bini geçmişti.