Dünya İsrail giriş yasağı getirdi Doğu Asyayı ziyaret edenler giremez
ORTADOĞU

İsrail giriş yasağı getirdi: Doğu Asya'yı ziyaret edenler giremez

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, koronavirüs salgını nedeniyle son iki hafta içinde Tayland ve Singapur'un yanı sıra Çin'e bağlı Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgesi'ni ziyaret eden yabancıların ülkeye alınmayacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
KUBBETÜ's-SAHRE.
KUBBETÜ's-SAHRE.

İsrail, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle Doğu Asya'yı ziyaret eden yabancıların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Deri, kararın İsrail Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine alındığını ifade etti.

Yerel basına göre, karar gelecek hafta yürürlüğe girecek.

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Korona virüsü salgını nedeniyle binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Çin'de yüzlerce kamyon bir araya gelip sokaklara dezenfektan spreyi sıktı. Görevliler, böylece, kenti virüsten arındırmayı amaçlıyor.

Ne olmuştu?

İsrail Sağlık Bakanlığı, daha önce de Çin'i ziyaret eden yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1869’a yükselmiş, virüs bulaşan kişi sayısı da 73 bini geçmişti.

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