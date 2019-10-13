Dünya İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı 1 ila 6 ay alıkonuluyorlar
ORTADOĞU

İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı: 1 ila 6 ay alıkonuluyorlar

İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı: 1 ila 6 ay alıkonuluyorlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 12, Batı Şeria'da da 5 Filistinli çeşitli iddialarla İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

  • Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında 20 yaşındaki Filistinli kız ile babasının da bulunduğu belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonuluyor

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak bir ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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