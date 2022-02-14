İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü.

İsrail güçleri, Cenin kentinin Silat Al-Harithiya köyünde Filistinlilere yönelik gece yarısı baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baskında 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah’ın İsrail güçleri tarafından vurularak hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, baskın yapılan evler arasında, 25 yaşındaki Yehuda Dimentman’ın Aralık ayı ortasında Batı Şeria’da öldürülmesine ilişkin suçlanan ve İsrail hapishanesinde bulunan Mahmud Ceradat’ın evinin de yer aldığı ve havaya uçurulduğu öğrenildi. Operasyon sırasında, yüzlerce Filistinli genç, İsrail güçlerine karşılık vermesinin ardından biber gazına maruz kaldı. Ayrıca, Cenin kenti Ambulans Şefi Mahmud El-Sadi, İsrail güçlerinin yaralıları taşıyan ambulansların şehir merkezine girmesini engellediğini söyledi.

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Saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah’ın cenazesi ise Cenin’de düzenlenen yürüyüşün ardından defnedildi.

Şeyh Cerrah mahallesinde de 31 kişi yaralandı

Dün gece İsrail güçleri tarafından Şeyh Cerrah mahallesinde de çıkan çatışmanın ardından 31 Filistinli yaralandı. Dün geceden bu yana 13 Filistinlinin de gözaltına alındığı bildirildi. Evi İsrailli yerleşimcilere verilen ve tahliyesi istenen Salem ailesinin evinin önünde çıkan çatışmada da yedi kişi yaralandı.

Evini İsrailli yerleşimcilere vermek istemeyen Salem ailesi, sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor.

FOTOĞRAF 11 Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, 20 kadar İsrail askeri aracıyla yapılan baskında köy abluka altına alındı. Köye giriş çıkışların yasaklandığı ve bazı evlerin yıkılmak istendiği belirtildi. Filistinli gençler, Filistinli mahkumların daha önce yıkım ihtarı yapılmış evlerinin önünde yıkıma engel olmak üzere toplandı. İsrail makamları 20 Aralık 2021'de köydeki 4 aileden 5 kişiyi İsrailli yasa dışı bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlayarak, ailelerine evlerinin yıkılacağı konusunda uyarı göndermişti. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına engel olmak için direnen köy halkından 3 genci yaraladı. İsrail ordusunun gerçek mermi kullandığı belirtilirken söz konusu kişilerin baş, sırt ve ayaklarından yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu kaydedildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Filistin Kızılayının köye girişine engel olduğu vurgulandı. İsrail ordusu dört evi yıkmak için buldozerle Filistin köyünü bastı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Sile el-Harisiye köyüne askeri buldozerle baskın düzenledi. Evlerinin yıkılmasına engel olmak için direnen köy halkından üç genç yaralanırken, İsrail ordusunun Filistin Kızılayının köye girişine engel olduğu belirtildi. BiP'te paylaş

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