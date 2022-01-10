İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Baskınlarda çoğu Beytullahim ve Cenin kentlerinden olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen işgalci İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
OYNAT 00:59
Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti: 60 bin kişi cuma namazı kıldı
Mescid-i Aksa'da bir araya gelen 60 bin Müslüman cuma namazı kıldı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 60 bin Müslümanın İsrail polislerinin yoğun önlemleri altında cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca Kudüs'ten, 1948 yılından beri işgal altındaki topraklardan ve Batı Şeria'dan gelen vatandaşların cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya ulaştığı belirtildi. İsrail polisinin cami kapılarında sıkı askeri önlemler aldığı da ifade edilirken, cuma namazı için gelen birçok kişinin girişinin engellediği, üstlerinin arandığı ve kimliklerinin kontrol edildiği öğrenildi.
HAYAT
PKK ve siyonistler tarafından tehdit edilen Fransız piyanist Stehane Blet'in şüpheli ölümü