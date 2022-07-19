Dünya İsrail güçleri Batı Şeriada 3 Filistinliyi yaraladı
ORTADOĞU

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail güçleri Batı Şeriada 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Nablus'taki Asker Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı, söz konusu Filistinlilerin Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

3 Filistinli gözaltına alındı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, mülteci kampındaki Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail güçleri, müdahale sırasında 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

İsrail yine Filistinli bir çocuğu keyfi şekilde katletti: Ne kavga vardı ne çatışma
DÜNYA
İsrail yine Filistinli bir çocuğu keyfi şekilde katletti: Ne kavga vardı ne çatışma

İsrail'in zalimliğini gözyaşları içinde açıkladı: Onlarca Ukraynalının ülkeye girişine izin vermediler
DÜNYA
İsrail'in zalimliğini gözyaşları içinde açıkladı: Onlarca Ukraynalının ülkeye girişine izin vermediler
Ceset bulmak için kullanılacak

Ceset bulmak için kullanılacak

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.
Sadece 15 gün sürüyor

Sadece 15 gün sürüyor

Tüm köylüler seferber oluyor.
Tunç Soyer depremzedeleri sokağa atmak için talimat verdi

Yarımadayı bayram tatilinde 168 bin kişi ziyaret etti.

​Model model Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller...

Ülke için büyük devrim: Hedef 3 bin 700 ton.
Son 10 yılda üç kat arttı

Son 10 yılda üç kat arttı

​Toplam araç sayısı 25 milyonu aştı.

Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor.

​Listeler güncellendi: Temmuz fiyatları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.