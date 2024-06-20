İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi

İsrail güçleri ile baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler arasında arbede yaşandı.





Ayrıca İsrail güçleri sabah saatlerinde Tubas kenti yakınlarındaki Faria Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'daki pek çok beldeye de baskın düzenledi, Filistinlileri gözaltına aldı.





Gözaltına alınan Filistinlilere ilişkin detaylı bilgi verilmedi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



