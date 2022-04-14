Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsrail güçleri bugün de Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdü
ORTADOĞU

İsrail güçleri bugün de Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında Kufr Dan beldesine düzenlediği baskında açılan ateş sonucu yaralanan 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İsrail güçleri bugün de Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdü
Foto: Arşiv.

İsrail işgal devleti, Filistinlilere karşı kanlı-ölümcül saldırılarını artırdı.

  • Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin kentinde bu sabah düzenlediği saldırılarda yaralanan iki gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlık sabah saatlerinde İsrail askerlerinin Cenin kentinde 6 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını ve yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in son dönemde askeri baskınları ve yaptırımları artırdığı Cenin'de yaşayan Filistinliler şiddetin asıl kaynağı olarak Tel Aviv yönetiminin uygulamalarını gösteriyor.

İsrail'de son üç haftada üçü silahlı dört saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. Son iki silahlı saldırının faillerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'den gelmesiyle gözler bu şehre çevrildi.

İsrail ordusunun bu ay başından itibaren Cenin ve çevresine düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ayrıca İsrail ordusunun Batı Şeria'da baskıyı artırması üzerine çıkan son olaylarda 22 Filistinli İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

İşgalci İsrail güçlerinden silahlı saldırı: Yine çocuk öldürdüler
DÜNYA
İşgalci İsrail güçlerinden silahlı saldırı: Yine çocuk öldürdüler

İsrail Büyükelçisi açıkladı: Bennett artık Putin ile iletişim kurmuyor
DÜNYA
İsrail Büyükelçisi açıkladı: Bennett artık Putin ile iletişim kurmuyor

Filistin halkı çocuk yaşta tutuklanan Ahmed Manasra için beraat istiyor
DÜNYA
Filistin halkı çocuk yaşta tutuklanan Ahmed Manasra için beraat istiyor
Çağrı yeniden vizyonda

'Çağrı' yeniden vizyonda

45 yıl sonra 4K görüntüyle izleyicinin karşısına çıkacak.
İstanbuldan güzel haber

İstanbul'dan güzel haber

Pandeminin başından beri en düşük vaka sayısına ulaşıldı.
MSBden tarihi Somali fotoğrafı

'Haritayı açtık, isteyene istediği yerde oturma imkanı sunduk.'

​İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor.

Mavi Vatan milli radara emanet.

​Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Birleşmiş Milletler'in tutumuna uyacağız

Tarihi evleri korumak için bunu yaptılar.

​Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.