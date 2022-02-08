Dünya İsrail güçleri Batı Şeriada 3 Filistinliyi öldürdü
ORTADOĞU

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeriada 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü.

Bakanlıktan Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

  • Açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 3 sivil hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada bulunan görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil bir araçla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlediğini aktardı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail özel kuvvetlerine bağlı bir kişinin araca ateş açtıktan sonra koştuğu görüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise özel bir İsrail askeri birliğin son zamanlarda, Nablus çevresinde "bir dizi silahlı eylemde bulunan bir hücrenin 3 üyesini" öldürdüğünü aktardı.

Filistin İslamî Hareketi lideri Raid Salah'tan ilk açıklama
OYNAT 00:59
Filistin İslamî Hareketi lideri Raid Salah'tan ilk açıklama
İşgalci İsrail yönetimi tarafından 15 yıldan bu yana Mübarek Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılan Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah, Mescid-i Aksa'yı ziyaretinde duygularını ifade etti. Salah, 'Hiç süphe yok ki yakın bir zamanda Mübarek Kudüs ve Mescidi Aksa tüm izzet ve şerefiyle özgürlüğüne kavuşaca, dünyanın dört bir yanıdan Arap ve İslam aleminden gelen müminleri ve Filistin halkını kucaklayacaktır' ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgalden kurtulana kadar Kudüs halkının direnişini desteklemek önceliğimizdir
DÜNYA
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgalden kurtulana kadar Kudüs halkının direnişini desteklemek önceliğimizdir

Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıllık yasağın ardından Mescid-i Aksa'ya kavuştu
DÜNYA
Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıllık yasağın ardından Mescid-i Aksa'ya kavuştu
Kuyruğun sonu gözükmüyor

Kuyruğun sonu
gözükmüyor

Günlerdir bekleyen TIR şoförleri isyanda.
Görenler hayran kalıyor

Görenler hayran kalıyor

Kar taneleri böyle görüntülendi.
Türkiye Aya hazırlanıyor: TÜBİTAK Uzay Enstitüsünün insansız uzay aracı imalat aşamasında

​Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme.

Bakan Çavuşoğlu'ndan göçmenlere zulme sert tepki: Buna kim dur diyecek?

​Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi.

Karadenizli adam görünce dayanamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.