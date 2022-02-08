İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin İslamî Hareketi lideri Raid Salah'tan ilk açıklama

İşgalci İsrail yönetimi tarafından 15 yıldan bu yana Mübarek Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılan Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah, Mescid-i Aksa'yı ziyaretinde duygularını ifade etti. Salah, 'Hiç süphe yok ki yakın bir zamanda Mübarek Kudüs ve Mescidi Aksa tüm izzet ve şerefiyle özgürlüğüne kavuşaca, dünyanın dört bir yanıdan Arap ve İslam aleminden gelen müminleri ve Filistin halkını kucaklayacaktır' ifadelerini kullandı.