Dünya İşgalci İsrail 6 yaşındaki çocuğu kafasından hedef aldı
ORTADOĞU

İsrail güçleri Kudüs'te 46 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail 6 yaşındaki çocuğu kafasından hedef aldı

Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye bölgesinde, İsrail işgal güçlerinin düzenlediği baskın nedeniyle olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 1'i çocuk 46 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, gaz bombasıyla doğrudan kafası hedef alınan 6 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, 45 yaralının da olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçlerinin düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 46 Filistinli yaralandı.
İsrail işgal güçlerinin düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 46 Filistinli yaralandı.

İsrail işgal güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye bölgesinde aralarında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 46 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye bölgesine düzenlediği baskında olaylar çıktı.

6 yaşındaki çocuğu kafasından hedef aldılar

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda gaz bombasıyla doğrudan kafası hedef alınmış 6 yaşında bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı, gaz bombası ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 45 Filistinlinin de olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.

Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü
DÜNYA
Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü
Petrol üretimi durduruldu

Petrol üretimi durduruldu

Suudi Arabistan'a ait tesisler Husiler tarafından vurulmuştu.
Hedefte çocuklar var

Hedefte çocuklar var

​İşgalci İsrail, 6 yaşındaki kız çocuğunu kafasından vurdu.
Beşiktaş alarm veriyor

Beşiktaş 'alarm' veriyor

​Siyah beyazlılar, 4. haftada ikinci deplasman mağlubiyetini aldı.
Çankırı sallanıyor

Çankırı sallanıyor

​Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde altıncı bir deprem daha yaşandı.
HDP'li<br>vekile soruşturma

HDP'li
vekile soruşturma

Leyla Güven, ​'Gerillaya katılım, çatışma ve savaş olacak' demişti.
Keşmir açık<br>hava hapishanesi

Keşmir açık
hava hapishanesi

Cammu Keşmir'de hayat hala normale dönmedi.
Ladin'in<br>oğlu öldürüldü

Ladin'in
oğlu öldürüldü

Trump, Hamza bin Ladin'in operasyon sonucu öldürüldüğünü doğruladı.
Suud'da petrol akışı durdu

Suud'da petrol akışı durdu

​Husilerin saldırısı nedeniyle üretimde çarklar durdu.
KOBİ'lere tarihi çağrı

KOBİ'lere tarihi çağrı

​300 bin liralık desteğin yüzde 70'i geri ödemesiz olacak.
Çankırı üç kez sallandı

Çankırı üç kez sallandı

Ankara ve çevre illerde de hissedildi.
83 yaşındaki<br>Hurinaz ana da nöbette

83 yaşındaki
Hurinaz ana da nöbette

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Çenesinde kırık var

Çenesinde kırık var

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, ameliyat edildi.
Hakkari'den <br>Diyarbakır'daki annelere destek

Hakkari'den
Diyarbakır'daki annelere destek

Türk bayraklarıyla yürüyen Hakkarililer terörü lanetledi.
Hepsini<br>tek tek vurdu

Hepsini
tek tek vurdu

Drone tehdidini Atom durduracak.
Dinleyince<br>kanımız dondu

Dinleyince
kanımız dondu

Bebeğe şiddeti arabadaki ses cihazı ortaya çıkardı.
Çin İHA'sı uçamadı<br>biz rekor kırdık

Çin İHA'sı uçamadı
biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Türkiye tatili <br>dönüşü sorguya alındı

Türkiye tatili
dönüşü sorguya alındı

​ABD'li Müslüman belediye başkanı: 'Bu hakarettir'.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.