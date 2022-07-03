Dünya İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
ORTADOĞU

İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde dün açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Filistinli Kamil Abdullah Alavnehayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
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Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha yaptığı yazılı açıklamada, dün karnından ve kolundan vurulan Filistinli gencin ameliyata alındığını belirtti.

Ebu Cuha, Alavne'nin kurşunun karaciğerine doğrudan isabet etmesi nedeniyle çok fazla kan kaybettiğini, durumunun ağırlaştığını ve solunum cihazına bağlandığını kaydetti.

Hastane yetkilisi Ebu Cuha, Filistinli gencin tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdiğini ifade etti.

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2002'de İsrail güçleri tarafından öldürülen kardeşinin ismini taşıyordu

Alavne'nin kardeşi Mutez de konuya ilişkin Filistin devlet televizyonuna konuştu.

Kardeşi Kamil'in dün İsrail güçlerinin yakınlarından tesadüfen geçtiğini, herhangi bir arbede ya da olaya dahil olmadığını söyleyen Mutez, kardeşine kasıtlı ateş edildiğini savundu.

Mutez, 2002'de İsrail güçleri tarafından öldürülen diğer kardeşlerinin anısına, onun adı olan Kamil'in bugün hayatını kaybeden kardeşine verildiğini sözlerine ekledi.

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