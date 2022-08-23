Dünya İsrail güneyindeki Necef Çölü bölgesinde erken İslami döneme ait bin 200 yıllık kırsal mülk keşfedildi
ORTADOĞU

İsrail güneyindeki Necef Çölü bölgesinde erken İslami döneme ait bin 200 yıllık kırsal mülk keşfedildi

İsrail Tarihi Eserler Kurumu, Necef Çölü’ndeki Rahat kasabasını genişletme çalışmalarından önce bölgede yürüttükleri arkeolojik kazılarda ortaya çıkan tarihi yapı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail güneyindeki Necef Çölü bölgesinde erken İslami döneme ait bin 200 yıllık kırsal mülk keşfedildi
1200 yıllık özel mülk.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgede keşfedilen yapının avlusunda arkeologları bir sürpriz bekliyordu. Arkeologlar, üç metre derinliğinde kayaya oyulmuş bir su sarnıcının üzerinde “benzersiz bir tonozlu kompleks” buldu.

Erken İslami döneme (MS 8-9. yüzyıllar) ait olarak tarihlendirilen yapı, merkezi bir avlu etrafında inşa edilmiş ve sakinlerin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı odalar içeren dört kanattan oluşuyor.

Yapının bir kanadında, zemini mermer ve taş döşeli, duvarları fresklerle (ıslak sıva üzerine duvar resimleri) süslenmiş bir salon bulunuyor.

Kazılarda kırmızı, sarı, mavi ve siyah renklerde ince bir şekilde boyanmış küçük fresk parçaları ve bazı odalarda yemek pişirmek için olduğu tahmin edilen büyük fırınlar ortaya çıkarıldı.

“Bugüne kadar bilinmeyen eşsiz bir keşif”

Açıklamada ayrıca, İsrail Tarihi Eserler Kurumunun kazı direktörleri Oren Shmueli, Dr. Elena Kogan-Zehavi ve Dr. Noé D. Michael'in ortak ifadelerine yer verildi.

Ortaya çıkarılan yapıyı, "eşsiz bir keşif" olarak nitelendiren kazı direktörleri, mülkün özelliklerine ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:

"Avlunun 5,5 metre altında, 2,5 metre yüksekliğe kadar yükselen taştan yapılmış tonozlardan oluşan bir kompleks keşfetmek bizi şaşırttı. Tonozlar dikkatlice inşa edilmişti. Muhtemelen henüz keşfedilmeyen ek yer altı komplekslerine açılıyorlar.

Karşılaştığımız en büyük sürpriz, tonozlu odaların altında derin bir kayaya oyulmuş sarnıca açılan bir açıklığın bulunmasıydı. Görünüşe göre, taştan yapılmış yer altı tonozları, gıda maddelerini soğuk tutmak için depolamak üzere inşa edilmiş. Destekleyici tonozlu yapılar da, burada yaşayanların yer altında güvenli ve rahat hareket etmelerini ve kendilerini kavurucu yaz sıcağından korumalarını ve bitişik sarnıçtan soğuk su içmelerini sağlamış. Tonoz zeminlerinden ele geçen kil kandil parçaları, karanlık odaları aydınlatmak için kullanılmış ve buranın sakinlerinin faaliyet gösterdiğine dair kanıt oluşturmuştur."

Kazı yetkilileri, bu lüks mülkün ve “benzersiz yer altı tonozlarının” buranın sahiplerinin yüksek statüleri ve zenginliklerine işaret ettiğini vurguladı.

İsrailli yetkililer, bu buluş sayesinde, “İslami yönetimin başlangıcında Necef'teki günlük yaşam hakkında bilgi edinmenin yanı sıra inşaat yöntemlerini ve mimari tarzlarını inceleyebileceklerine” dikkati çekti.

“Bölgede şimdiye kadar keşfedilen en eski lüks mülklerden biri”

Öte yandan İsrail Tarihi Eserler Kurumu Müdürü Eli Eskosido da ortaya çıkarılan yapıyı, "iki tarihi cami arasındaki bölgede, belki de şimdiye kadar keşfedilen en eski lüks mülklerden biri" olarak nitelendirdi.

İslami yapı kalıntılarının “şans eseri ve yerel halkın ilgi ve heyecanı sayesinde ortaya çıkarıldığına” dikkati çeken Eskosido, bu kalıntıları korumayı ve sergilemeyi planladıklarını aktardı.

Bugün İsrail’in güneyinde bulunan, tarihi Filistin topraklarının bir parçası olan Necef Çölü bölgesinde İsraillilerin yanı sıra bölgenin yerlisi Arap Bedevileri yaşıyor.

Aksa'da yangın 53 yıldır devam ediyor
DÜNYA
Aksa'da yangın 53 yıldır devam ediyor

İdlibli grafiti sanatçısından anlamlı eser: İşgalci İsrail’in öldürdüğü Filistinli gazeteciyi resmetti
FOTOĞRAF 12
Title
Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci Şirin Ebu Akile, görevini yaptığı sırada ve üzerinde \"basın\" yazılı çelik yelek giydiği halde işgalci İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak, yaşamını yitirmişti.
Title
Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer de, İdlib'de hava saldırılarında hasar gören duvara, Ebu Akile'yi resmetti.
Title
Ebu Akile, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.
Title
Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.
Title
Hayatı boyunca İsrail zulmünü dünyaya duyurmak için çalışan Ebu Akile, ölümüyle dünya gündemine oturarak yine aynı şeyi yaptı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İdlibli grafiti sanatçısından anlamlı eser: İşgalci İsrail’in öldürdüğü Filistinli gazeteciyi resmetti
Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden Şirin Ebu Akile bu sabah Cenin Kampı'na baskın düzenleyen İsrail güçleri tarafından vahşice öldürülmüştü. Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İdlib'de hava saldırılarında hasar gören bir duvara Ebu Akile'yi resmetti.

Adanada kahreden kaza

Adana'da kahreden kaza

​Çöp kamyonunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Biz senin enayin değiliz

'Biz senin enayin değiliz'

İçişleri Bakanı Soylu'dan Batı'ya sert tepki.
Filistine desteğimizazalmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas ortak basın toplantısında konuştu.

​Marmara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.
Merak edilen soruyu cevapladı

Merak edilen soruyu cevapladı

​Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

​Ekolojik ve ekonomik döngüye katkı sağlandı.

​MSB kaynakları: Gerekli karşılık verildi.

​Bakan Soylu: Bizatihi Amerika'nın eliyle parti kuruldu.

​AK Parti Sözcüsü Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan: Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımamaktadır.

​En çok değiştirilen isimler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.