Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin teslim ettiği cesedin İsrailli esire ait olduğunu doğruladı

İsrail Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin teslim ettiği cesedin İsrailli esire ait olduğunu doğruladı

09:5914/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Cesedin İsrailli esirlerden Meny Godard'a ait olduğu ve ailesinin cenaze işlemleri için bilgilendirildiği kaydedildi.
Cesedin İsrailli esirlerden Meny Godard'a ait olduğu ve ailesinin cenaze işlemleri için bilgilendirildiği kaydedildi.

İsrail, Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin dün Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim ettiği cesedin İsrailli esire ait olduğunu doğruladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, dün teslim alınan cesedin kimlik tespit çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi. Cesedin İsrailli esirlerden Meny Godard'a ait olduğu ve ailesinin cenaze işlemleri için bilgilendirildiği kaydedildi.


Tel Aviv yönetiminin cesedin İsrailli esire ait olduğunu doğrulamasının ardından Gazze Şeridi'nde 2'si İsrail biri Tayland vatandaşı 3 esir cenazesi kaldı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri dün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esire ait 1 cesedi daha ICRC heyetine teslim etmişti.


Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, dün akşam saatlerinde teslim edilen cenaze ile birlikte ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'deki 25 esir cesedini İsrail'e teslim etmiş oldu.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı. Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.



#Hamas
#İslami Cihad Hareketi
#israil
#İsrailli esir
#Kızılhaç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 KPSS önlisans bu yıl yapılacak mı? KPSS önlisans ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takvimine KPSS önlisans tarihi