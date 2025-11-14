İsrail Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin teslim ettiği cesedin İsrailli esire ait olduğunu doğruladı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, dün teslim alınan cesedin kimlik tespit çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi. Cesedin İsrailli esirlerden Meny Godard'a ait olduğu ve ailesinin cenaze işlemleri için bilgilendirildiği kaydedildi.





Tel Aviv yönetiminin cesedin İsrailli esire ait olduğunu doğrulamasının ardından Gazze Şeridi'nde 2'si İsrail biri Tayland vatandaşı 3 esir cenazesi kaldı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri dün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esire ait 1 cesedi daha ICRC heyetine teslim etmişti.





Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, dün akşam saatlerinde teslim edilen cenaze ile birlikte ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'deki 25 esir cesedini İsrail'e teslim etmiş oldu.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı. Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.







