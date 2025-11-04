Yeni Şafak
İsrail Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 1 İsrailli esirin cesedini aldı

İsrail Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 1 İsrailli esirin cesedini aldı

23:17 4/11/2025, Salı
AA
İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas tarafından Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edilen bir İsraillinin cesedini teslim aldığını bildirdi. İsrail 2 Kasım'da da, Hamas'tan 3 İsrailli esirin cesedini teslim almıştı.

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, esirin cenazesine ait tabutu Kızılhaç'tan teslim aldığı belirtildi.

Ordu tarafından teslim alınan İsrailli esirin cesedinin, kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüleceği bildirildi.

Tel Aviv'deki kimlik tespitinin ardından cesedin İsrailli esirlerden birine ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 7 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esire ait 1 cesedi daha ICRC heyetine teslim etmişti.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

İsrail son olarak 2 Kasım'da Kızılhaç aracılığıyla Hamas'tan İsrailli esirlere ait 3 ceset teslim almıştı.​​​​​​​




