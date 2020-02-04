Dünya İsrail ile Sudan arasında gizli toplantı Ugandada buluştular
ORTADOĞU

İsrail ile Sudan arasında gizli toplantı: Uganda'da buluştular

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Uganda'da bir araya geldi. Netanyahu, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin, diplomatik ilişkiye sahip olmadığı Sudan ile ilişkilerini normalleştirmeye çalıştığını ifade etti.

Uganda'nın Entebbe şehrinde, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldiğini aktaran Netanyahu, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği kaydedildi.
  • Netanyahu, daha önceki Uganda ziyaretinde Kampala'da bir büyükelçilik açacaklarını açıklamıştı.

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Geçen yıl Netanyahu'nun Çad ziyaretiyle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 47 yılın ardından yeniden kurulmuştu.

Netanyahu da Çad ile ilişkilerini yenileyerek Arap ve İslam dünyasında yeni bir çığır açtıklarını söylemişti.

İSRAİL AFRİKA VE KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİ KURMAK İSTİYOR

İsrail, 1967'deki Filistin topraklarının işgalinin ardından Tel Aviv'e tepkili olan Afrika ve Körfez ülkeleri ile ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor.

  • Tel Aviv'e mesafeli ülkelerle yakınlaşmak için çabalayan Netanyahu, geçen yıl ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Umman'ı da ziyaret etmişti.

İsrail Başbakanı, 2019'da Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansta birçok Arap ülkesinin dışişleri bakanıyla bir araya gelmişti.

İsrail, Orta Doğu ve Afrika'daki Müslüman ülkelerle yakınlaşma çabaları kapsamında Umman ve Çad'ın ardından Doğu Afrika ülkesi Sudan ile de ilişkileri normalleştirmek istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

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