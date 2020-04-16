Dünya İsrail işgal altında tuttuğu Kudüste Filistinlilere test yapmıyor
ORTADOĞU

İsrail işgal altında tuttuğu Kudüs'te Filistinlilere test yapmıyor

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yeni tip koronavirüs testi yapmadığı belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin salı günü yayımladığı rapora göre, Doğu Kudüs'te salgına yakalanan hasta sayısı tam olarak bilinmiyor. Kudüs'teki Filistinli gazeteciler ise kentte çok sayıda vaka olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi AA
İsrail koronavirüs sürecinde de insanlık dışı politikasını devam ettiriyor.
İsrail koronavirüs sürecinde de insanlık dışı politikasını devam ettiriyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Kudüs Üniversitesine bağlı bir merkezin çağrısıyla düzenlenen sanal bir sempozyumda bir konuşma yapan Kudüslülerin Hakları Ulusal Koalisyonu Müdürü Zekeriyya Avde, İsrail'in Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere Kovid-19 testi yapmadığını söyledi.

KUDÜS'Ü YAHUDİLEŞTİRMENİN BİR PARÇASI

Avde, "İsrail'in Kovid-19 test merkezlerini açma konusunda geç davranması, Filistinlileri tehcire zorlayan uygulamalar kanalıyla Kudüs'ün Yahudileştirilmesi çalışmasının bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi (Adalah) Arazi ve Planlama Departmanı Müdürü Suhad Bişara ise uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgal altındaki vatandaşlara hizmet sunması gerektiğini ancak bu konuda tedbirlerin geç alındığını, Doğu Kudüs'te ise testlerin yapılması konusunda sorun yaşandığını aktardı.

KENTTE ÇOK SAYIDA VAKA VAR

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) salı günü yayımladığı rapora göre, Doğu Kudüs'te salgına yakalanan hasta sayısı tam olarak bilinmiyor. Kudüs'teki Filistinli gazeteciler ise kentte çok sayıda vaka olduğunu söylüyor.

  • İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 500'ü geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e ulaştı.

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