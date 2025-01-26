İsrail işgal ettiği bölgeye girmek isteyen Lübnanlılara saldırdı: 2 kişi öldü 32 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar arasındaki ateşkes anlaşması gereği, ülkenin güneyinden çekilmesi gereken bölgelerde işgaline devam eden İsrail güçleri, evlerine dönmek isteyen Lübnan vatandaşlarına ateş açtı.

İsrail ordusunun saldırılarında Aytarun beldesinde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı, Adise'de 3 kişinin ve Rab Telatin'de bir kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hula beldesinde bir Lübnan vatandaşının yaşamını yitirdiği ve 11 yaralı bulunduğu belirtilen açıklamada, daha önce açıklanan yaralı sayısıyla olaylarda 2 Lübnan vatandaşının öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.





Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.



