Dünya İsrail işgal güçleri son iki günde 100 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail işgal güçleri son iki günde 100 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail işgal güçlerinin perşembe sabahından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki operasyonlarda 100 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. İşgal güçleri evlere düzenlediği baskınlarda, hane sakinlerini darp edip eşyalara zarar veriyor.

AA
İsrail işgal güçleri, Filistinlileri hedef alarak ateş ediyor.
İsrail işgal güçleri, Filistinlileri hedef alarak ateş ediyor.

İsrail işgal güçleri, perşembe sabahından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te düzenlediği operasyonlarda 100 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin son iki günde çoğunluğu işgal altındaki Batı Şeria’dan olmak üzere 100 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltına aldığı Filistinliler arasında 2 milletvekili ile bir kadının da yer aldığı vurgulanırken, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki evlere düzenlediği baskınlarda, hane sakinlerini darp ettiği, eşyalara zarar verdiğine dikkat çekildi.

Batı Şeria'da gerginlik tırmanıyor

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da son günlerde gerginlik giderek artıyor. Gerginliğin artmasına bir dizi olaylar zinciri sebep oldu. İlk olarak pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından İsrail güçleri Batı Şeria'nın başta Ramallah kenti olmak üzere farklı bölgelere yaptıkları baskınları artırdı. Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezi de İsrail'in baskınına uğramıştı.

Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık'ta düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi (29) adlı Filistinli, çarşamba günü akşam saatlerinde Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

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Yine çarşamba günü akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Bir Filistinli şehit edildi

Perşembe sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaralamasının ardından İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

Öte yandan dün yine Ofra yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında Filistinli olduğu iddia edilen bir kişi durakta bekleyenlerin üzerine ateş açmış, saldırıda 2 İsrail askeri ölürken, biri asker 2 İsrailli ağır yaralanmıştı. Bu saldırının ardından Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, birçok eve de baskın düzenlemişti.

İsrail güçleri, girişlerini kapattıkları Ramallah kentinin el-Bire bölgesinde dün akşam araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 60 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak şehit etmişti.

Bölgedeki gerginliği giderek artırması beklenen adım ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde bir dizi talimat vermişti.

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