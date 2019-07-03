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Dünya İsrail işgal güçleri yaraladığı Filistinliyi sürükleyerek gözaltına aldı
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İsrail işgal güçleri yaraladığı Filistinliyi sürükleyerek gözaltına aldı

İsrail işgal güçleri, Doğu Kudüs'te yaşanan olaylar sırasında, Filistinli bir genci yaraladıktan sonra yerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçleri, yaraladığı Filistinliyi yerde sürükledi.
İsrail işgal güçleri, yaraladığı Filistinliyi yerde sürükledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan olaylar sırasında, Filistinli bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Şuafat Mülteci Kampı'nda çıkan olaylarda, Filistinli bir genci gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Yaralandıktan sonra İsrail güçleri tarafından yerde sürüklenerek gözaltına alınan Filistinli gencin kimliğine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

İsrail ya da Filistin makamlarından da olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisinin, 27 Haziran'da, Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde düzenlediği baskında, Filistinli bir genci şehit etmesinden bu yana kentte olaylar devam ediyor.

Özellikle akşam saatlerinde, Doğu Kudüs'ün Şuafat ve İseviyye mahalleleri ile Şuafat Mülteci Kampı'nda yaşanan olaylarda, şu ana kadar çok sayıda Filistinli yaralandı ve birçoğu da gözaltına alındı.

İsrail işgal güçleri, yaraladıkları Filistinliyi sürükleyerek gözaltına aldı
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İsrail işgal güçleri, yaraladıkları Filistinliyi sürükleyerek gözaltına aldı
Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda İsrail güçleri Filistinli bir genci gerçek mermiyle yaraladıktan sonra yerden sürükleyerek gözaltına aldı. İsrail polisinin perşembe günü bir Filistinliyi şehit etmesinden bu yana işgal altındaki Kudüs'te de olaylar durulmuyor.

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