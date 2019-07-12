Dünya İsrail işgal güçleri yine saldırdı Gazzede 24 Filistinli yaralı
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İsrail işgal güçleri yine saldırdı: Gazze'de 24 Filistinli yaralı

İsrail işgal güçleri Gazze'de düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine saldırdı, 24 Filistinli yaralandı. İşgal güçleri bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırısında şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçleri, göstericilere gerçek mermi ile hedef alarak saldırıyor.
İsrail işgal güçleri, göstericilere gerçek mermi ile hedef alarak saldırıyor.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine saldırısında 24 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine saldıran İsrail askerlerinin, 24 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırısında şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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