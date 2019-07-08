Dünya İsrail işgal polisi Kudüste iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı
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İsrail işgal polisi Kudüs’te iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail işgal polisi, Doğu Kudüs’te 6 ve 11 yaşlarındaki iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı. İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te 6 ve 11 yaşlarındaki iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi'nde 6 yaşındaki Muhammed Mazin Eş-Şuveyki ile 11 yaşındaki Mahmud İzzeddin Eş-Şuveyki'yi gözaltına aldı.

Haberde, İsrail polislerinin Filistinli çocukları Doğu Kudüs’teki Selahaddin Caddesi'nde bulunan polis merkezine götürdüğü aktarıldı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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