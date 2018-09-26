Dünya İsrail işgaline destek veren Trump barış planı açıklayacak
ORTADOĞU

İsrail işgaline destek veren Trump 'barış' planı açıklayacak

Göreve geldiği ilk günden bu yana İsrail işgalini destekleyen ve Müslümanların kutsal beldesi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Trump, Filistin-İsrail barışıyla ilgili planını 'birkaç ay içerisinde' açıklayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Filistin-İsrail meselesinin çözümü için hazırladığı planı birkaç ay içerisinde açıklayacağını duyurdu.

Başkan Trump ve Başbakan Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için geldikleri New York’ta bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Netanyahu ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Trump, İsrail’in yanında oldukları mesajını yineledi.
“İki devletli çözüm en iyisi olur”
ABD’de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra aldığı tartışmalı kararlarla İsrail’e açıktan destek veren Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sanırım iki devletli çözüm en iyisi olur.” dedi.
Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümü için hazırladığı ve “Yüzyılın anlaşması” olarak adlandırılan planın iki veya üç ay içerisinde açıklanacağını belirtti.
Filistinlilerin müzakere masasına geri döneceğinin “kesin” olduğunu öne süren Trump, “İsrail de diğer taraf için iyi bir şeyler yapmalı” diyerek Tel Aviv yönetiminin de sorunun çözümü için taviz vermesi gerektiği imasında bulundu.
Müzakereler konusunda önemli yol kat edildiğini ve İsrail yönetimi ile Filistin yönetiminin bir şeyler yapmak istediğini dile getiren Trump, “Yakında hızlı bir şekilde harekete geçmeye başlayacağız.” diye konuştu.
“Tel Aviv yönetiminin saldırgan olmaktan başka seçeneği yok”
İsrail’in zorlu bir bölgede olduğunu ve “kendisini korumak için” attığı adımları desteklendiklerini belirten Trump, “Tel Aviv yönetiminin saldırgan olmaktan başka seçeneği yok.” iddiasında bulundu.
Başbakan Netanyahu ise ABD’nin İran’a yönelik attığı adımlar ve İsrail’e verdiği destekten dolayı Başkan Trump’a teşekkür etti.
“İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapacak”
İran’ı İsrail’e karşı “saldırgan” olmakla suçlayan Netanyahu, "İran’ın saldırganlığına karşı İsrail kendini savunmak için Suriye’de, Lübnan’da veya başka bir bölgede ne gerekiyorsa yapacak. ABD’nin de buna tam destek vereceğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

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"Yüzyılın anlaşması"

Başkan Trump'ın Filistin-İsrail meselesinin çözümü için uzun bir süredir bir plan hazırladığı biliniyor. Planın detayları henüz açıklanmasa da basındaki iddialara göre plan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bir bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi İsrail'in aleyhine olan maddeler içeriyor.

Planda ayrıca İsrail tarafından topraklarından sürülen 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin evlerine dönmesi konusunun gündeme gelmediği, planın Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını elinden alacağı öne sürülüyor.

Yüzyılın Anlaşmasını, "Yüzyılın tokadı" olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

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