Dünya İsrail istihbaratı deşifre oldu Trumpı dinlemek için cihaz yerleştirmişler
AMERİKA

İsrail istihbaratı deşifre oldu: Trump'ı dinlemek için cihaz yerleştirmişler!

İsrail istihbaratı deşifre oldu: Trump'ı dinlemek için cihaz yerleştirmişler!

İsrail istihbaratının, Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine istihbarat amaçlı cihaz yerleştirdiği deşifre oldu. FBI tarafından yapılan incelemelerde İsrail ajanlarının izine rastlandığını ortaya çıkardı. İsrailli ajanların söz konusu cihazlarla ABD Başkanı Trump ve üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemeye çalıştığı tespit edildi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump.
ABD Başkanı Trump.

Politico gazetesi, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin dinlediğini ileri sürdü.

Amerikan Politico gazetesinin üç eski yetkiliye dayandırdığı haberinde, başkent Washington'da tespit edilen ve piyasada StingRay olarak da bilinen cihazların, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit ettiği ve bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını topladığı ifade edildi.

Trump ve üst düzey ekibi dinlediler

Haberde, söz konusu cihazların, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu ileri sürüldü.

Trump İsrail'e hiçbir tepki vermedi

  • Trump yönetiminin bu konuda İsrail'e herhangi bir tepki vermediğine dikkati çekilen haberde, Trump'ın Beyaz Saray güvenlik protokollerine uymayarak arkadaşları ve sırdaşları ile güvenlikli olmayan cep telefonları ile konuştuğu iddia edildi.

2018'de iç istihbarat tespit etti

Haberde, 2018'de İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı bazı testlerde söz konusu cihazların bir kısmının tespit edildiği ileri sürüldü.

Politico'ya konuşan eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), tespit edilen cihazlar üzerinde yaptığı incelemede İsrailli ajanların izine rastladığını açıkladı.

Yetkili, "Bundan İsrail'in sorumlu olduğu oldukça açıktı." ifadelerini kullandı.

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