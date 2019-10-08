Dünya İsrail mezarlıkları dinliyor
ORTADOĞU

İsrail kamera mezarlık, İsrail mezarlııkları dinliyor

İsrail mezarlıkları dinliyor

İsrail'in Ramallah'taki mezarlıklara içinde verici cihaz ve kameranın olduğu gözetleme sistemi kurduğu ortaya çıktı. Mezarlıklara yerleştirilen gözetleme araçları yüz, vücut ve nesne tanıma yazılımı geliştiren bir İsrail şirketi olan AnyVision tarafından üretiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mezarlıklara yerleştirilen gözetleme sistemi hem görüntüleri hem de sesleri kaydediyor.
Mezarlıklara yerleştirilen gözetleme sistemi hem görüntüleri hem de sesleri kaydediyor.

İsrail'in Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir mezarlığa gözetleme sistemi kurduğu ortaya çıktı. Mezarlıkta taşların içine bulunan ekipmanın içinden kamera ve verici cihaz çıktı.

Maan Haber Ajansı'na göre, mezarlıklara yerleştirilen gözetleme aracı yüz, vücut ve nesne tanıma yazılımı geliştiren bir İsrail şirketi olan AnyVision tarafından üretildi.

İsrail Filistin'deki mezarlıkları dinliyor
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İsrail Filistin'deki mezarlıkları dinliyor
İsrail'in Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir mezarlığa gözetleme sistemi kurduğu ortaya çıktı. Mezarlıkta taşların içine bulunan ekipmanın içinden kamera ve verici cihaz çıktı. Maan Haber Ajansı'na göre, mezarlıklara yerleştirilen gözetleme aracı yüz, vücut ve nesne tanıma yazılımı geliştiren bir İsrail şirketi olan AnyVision tarafından üretildi.


AnyVision kuruluşu kısa bir süre önce Microsoft'tan 78 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Kuruluş ordu kontrol noktaları ve Arapların yaşam alanlarına yerleştirlen kameralar nedeniyle insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Bab el-Amud (Şam Kapısı) çevresini de yaklaşık 60 kamerayla izliyor. Bu kameralar kullanıcılarına gözlemlediği alanlardaki yoğunluk ve hareketlilik ile ilgili de analiz sunabiliyor.

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