İsrail mezarlıkları dinliyor

Mezarlıklara yerleştirilen gözetleme sistemi hem görüntüleri hem de sesleri kaydediyor.

İsrail'in Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir mezarlığa gözetleme sistemi kurduğu ortaya çıktı. Mezarlıkta taşların içine bulunan ekipmanın içinden kamera ve verici cihaz çıktı.

Maan Haber Ajansı'na göre, mezarlıklara yerleştirilen gözetleme aracı yüz, vücut ve nesne tanıma yazılımı geliştiren bir İsrail şirketi olan AnyVision tarafından üretildi.

OYNAT 00:58 İsrail Filistin'deki mezarlıkları dinliyor İsrail'in Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir mezarlığa gözetleme sistemi kurduğu ortaya çıktı. Mezarlıkta taşların içine bulunan ekipmanın içinden kamera ve verici cihaz çıktı. Maan Haber Ajansı'na göre, mezarlıklara yerleştirilen gözetleme aracı yüz, vücut ve nesne tanıma yazılımı geliştiren bir İsrail şirketi olan AnyVision tarafından üretildi.



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AnyVision kuruluşu kısa bir süre önce Microsoft'tan 78 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Kuruluş ordu kontrol noktaları ve Arapların yaşam alanlarına yerleştirlen kameralar nedeniyle insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Bab el-Amud (Şam Kapısı) çevresini de yaklaşık 60 kamerayla izliyor. Bu kameralar kullanıcılarına gözlemlediği alanlardaki yoğunluk ve hareketlilik ile ilgili de analiz sunabiliyor.