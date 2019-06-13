Dünya İsrail Kudüste tehcire hazırlanıyor
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İsrail’den Filistinlilere idari tehcir planı

İsrail Kudüs’te tehcire hazırlanıyor

İsrail, nüfus oranını bahane ederek Doğu Kudüs’teki bazı Filistin mahallelerini idari tehcire tabi tutmaya hazırlanıyor. 17 Eylül’deki erken seçimlerden sonra uygulanacak planla, binlerce Filistinli bir gecede Kudüs Belediyesi idari sınırlarından kopartılacak. Kudüs’teki Yahudi nüfus oranını Filistinliler karşısında güçlendirecek karar, aynı zamanda Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakının da önünü açacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail’in Doğu Kudüs’ün önemli bir kısmını da dolaylı yoldan ilhak edeceği iddia edildi.
İsrail’in Doğu Kudüs’ün önemli bir kısmını da dolaylı yoldan ilhak edeceği iddia edildi.

İşgalci İsrail yönetiminin, Kudüs’te, Müslümanlar ile Yahudiler arasındaki demografi oranını bahane ederek Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilere yönelik idari tehcire hazırlandığı iddia edildi.

El Cezire İngilizce’nin haberine göre mevcut nüfus eğilimleri devam ederse, Kudüs’teki Yahudi nüfusunun 2045’te azınlık durumuna düşeceği ve İsrail yönetiminin bu gelişmeye engel olmak adına Kudüs belediyesi sınırları içinde bulunan bazı Filistin mahallelerinin idari durumunu değiştirmeyi amaçladığı belirtildi. Bu yöntemle İsrail’in Doğu Kudüs’ün önemli bir kısmını da dolaylı yoldan ilhak edeceği iddia edildi.

AYRIM DUVARININ DOĞUSU HEDEFTE

Kudüs belediyesi idari sınırları içinde yer alan ama işgalci yönetim tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı’nın doğusunda bulunan Şuafat Mülteci kampı, el-Savahara ve Kafr Akab gibi Filistinli nüfusun yoğun olarak yaşadığı mahalleleri farklı İsrail yönetim birimlerinin idaresine taşınması planlanıyor. Planın 17 Eylül’de yapılacak İsrail erken seçimlerinden hemen sonra kurulacak koalisyon hükümeti kararıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

KUDÜS’E GİREMEYECEKLER

İdari tehcire uğrayacak Filistinliler’in, mevcut İsrail vatandaşlıklarının da tehlikeye gireceği belirtiliyor. Böylece tıpkı batı Şeria’daki Filistinliler gibi Doğu Kudüs veya İsrail’e girmek için işgalci yönetimden izin almak durumunda kalacaklar. İdari tehcir ile Kudüs’te yüzde 62’ye yüzde 38 olan Yahudi/Müslüman nüfus oranının yüzde 69 Yahudi, yüzde 31 Müslüman şeklinde değişmesi hedefleniyor.

BELEDİYE HİZMETİYLE İŞGAL!

Plana paralel, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs’te yıllarca ihmal ettiği belediye hizmetlerini, özellikle Ayrım Duvarı’nın batı kesiminde etkin hale getireceği belirtiliyor. İşgalci yönetimin bu yolla İsrail idari yönetiminin Doğu Kudüs’teki görünürlüğünü arttırmayı, Filistin kimliği etkisini azaltmayı ve son olarak bölgeyi ilhak etmeyi hedefliyor.

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  • YIKIMA DEVAM EDİYOR
  • Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 6 ev ile bazı yapıları “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’nde 5, Doğu Kudüs’teki Kalendiya Mülteci Kampı’nda da inşaat halindeki bir ev ile bazı yapılar İsrail güçlerince yıkıldı. Kalendiya Mülteci Kampındaki yıkım öncesi İsrail güçleri bölgeyi kordon altına alıp çevredekileri yıkımın yapıldığı alana yaklaştırmadı. Çok sayıda polis ve asker eşliğinde kampa gelen İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesine ait iş makinaları, inşaat halindeki bir evin yanı sıra 3 barakayı da “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail, 1967’de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor. Mahalli kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini İsrail’in yıktığını belirtiyor.

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