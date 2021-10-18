İsrail mahkemesinden skandal karar: Kudüs'teki Müslüman mezarlarının tahribinin durdurulması talebi reddedildi

Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'nin internet sitesinde, Komitenin avukatı Muhenned Cebbara'nın Yusufiye Mezarlığı'ndaki bazı kabirlerin iş makineleriyle tahrip edilmesiyle ilgili açıklamalarına yer verildi.

Cebbara, Komitenin mezarlıkta Şehitler Anıtı'nın olduğu yerde iş makineleriyle yapılan çalışmaların durdurulması yönündeki talebinin İsrail Sulh Mahkemesince reddedildiğini ifade etti.

DÜNYA İşgalci İsrail'den Müslüman mezarlarını tahrip etmesini protesto eden Filistinlilere müdahale

KEMİK PARÇALARI ORTAYA ÇIKTI

Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alanın mezarlığa dahil olduğunu ve içinde mezarların yer aldığını kanıtlamalarına rağmen Kudüs Belediyesinin bu alanda park yapmakta ısrar ettiğine dikkati çeken Cebbara, kazılar nedeniyle mezarlardaki bazı kemik parçalarının ortaya çıktığını ve Müslüman mezarlıklarına saygısızlık yapıldığını belirtti.

OYNAT 00:42 İşgalci İsrail Müslüman mezarlığını tahrip etti İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarını iş makineleriyle tahrip etti.Yapılan kazı çalışmalarında, Müslümanlara ait olduğu ifade edilen mezarlardan bazı kemikler ortaya çıktı.



Bölgeye gelen Filistinlilerin tepkisi üzerine alandaki kazı çalışması durdurulurken, Filistinliler ortaya çıkan kemiklerin üstünü yeniden toprakla örterek etrafını taşlarla çevreledi.



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NE OLMUŞTU?

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, 10 Ekim'de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'ndaki bazı kabirleri iş makineleriyle tahrip etmişti.

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Müslümanlara ait olduğu ifade edilen mezarlardaki bazı kemikleri ortaya çıkaran kazılar, bölgeye gelen Filistinlilerin tepkisi üzerine durdurulmuştu. Filistinliler, kemiklerin üstünü yeniden toprakla örterek etrafını taşlarla çevrelemişti.