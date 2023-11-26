Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, hükümetinin yaklaşık 221 genci İsrail'deki çiftliklerde çalışmak üzere gönderme kararını gizli tuttuğu için eleştirilerin hedefi oldu.

Malavili gençlerin 25 Kasım Cumartesi gecesi İsrail'in Arkia Havayolu Şirketi'ne ait Airbus A321-251 uçağıyla İsrail'e götürülmesi birçok Malaviliyi sinirlendirdi. Bu hareket, iki hafta önce İsrail'den Malavi'ye yapılan 60 milyon dolarlık yardım paketinin ardından geldi.

Çalışma Bakanlığı Baş Sekreteri Wezi Kayira, İsrail de dahil olmak üzere çeşitli ülkelere işgücü ihraç etmenin ve gençler için istihdam yaratmanın 20 milyon nüfuslu Malavi için döviz üretmenin yegâne yolu olduğunu söyledi:

"Bu program hem bireylere hem de devlete fayda sağlayacaktır. Maaşların bir kısmı İsrail'e giden Malavililerin yaşam masraflarını karşılayacak, geri kalanı ise buradaki kişisel hesaplara havale edilerek döviz artışı sağlanacak."

Malavi Hükûmeti yetkilileri İsrail ile birtakım işbirliği anlaşmaları imzaladı, 2020

Kayira, Malavili gençlerin İsrail'in Filistinli grup Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta savaşmayacaklarını, ancak "uygun ve güvenli ortamlar olarak sınıflandırılan sertifikalı ve onaylı yerlerde çalışacaklarını" vurgulama gereksiniminde bulundu.

Muhalefet lideri, hükûmetin açıklamalarını yalanladı

Maliye Bakanı Simplex Chithyola Banda, bu hafta başında Yıl Ortası Bütçe İncelemesini sunarken 'Malavi'nin dost bir ülkeyle tarım sektöründe çalışacak insan gönderme amacıyla anlaşma imzaladığını' ifade etmişti.Malavi'nin önümüzdeki beş yıl içinde 15.000 kişiyi yabancı ülkelere göndermeyi ve bu kişilerin orada çalışarak Malavi'ye döviz kazandırmasını hedeflediğini belirten Banda, benzer anlaşmaların başka ülkelerle de imzalanacağını eklemişti.

Muhalefet Lideri Kondwani Nankhumwa ise dün Parlamento'da yaptığı açıklamada hükûmet tarafından kamuoyuyla paylaşılan '221 Malavilinin İsrail'e giderek resmî mülklerde çalışacağı' bilgisini hatırlatarak gençlerin İsrail ve Hamas arasındaki savaşa cebren sokulacaklarını belirtti.

Hükümet bakanları, Nankhumwa'nın sözlerinin sorumsuzca olduğunu belirterek açıklamasını geri çekmesini talep etti.

Kondwani Nankhumwa, Malavi Parlamentosu Muhalefet Lideri

Malavi İnsan Hakları Savunucuları Koalisyonu Başkanı Gift Trapence, İsrail ile yapılan işgücü ihracatı anlaşmasının gizliliğini sorguladı:

"Hükümeti İsrail ile imzaladığı işgücü ihracatı anlaşmasını gizli tuttuğu için kınıyoruz. Hükümetin İsrail'e işgücü ihracına ilişkin eylemleri şeffaf olmalıdır" dedi.

Konuyu ilk kez Perşembe günü parlamentoda gündeme getiren Malavi parlamentosundaki muhalefet lideri Kondwani Nankhumwa, Anadolu'ya telefonla yaptığı açıklamada, hükümetin bunun "kötü bir işlem" olduğunu bildiği için konuyu gizli tutmayı tercih ettiğini söyledi.

Nankhumwa, "Hükümet savaş olduğunun tamamen farkında olduğu halde İsrailli şirketlerle böyle bir anlaşma yaptı. Aklı başında hiçbir ebeveyn çocuğunu savaş halindeki bir ülkeye çalışmaya gönderemez" ifadelerini kullandı.

Simplex Chithyola Banda, Malavi Maliye Bakanı

İsrail Tarım Bakanlığı, 7 Ekim saldırılarından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'e girişleri yasaklanan ve yarısı Filistinli olan 30.000 ila 40.000 arasında işçinin ülkedeki çiftlikleri terk ettiğini açıklayarak aralarında Malavi'nin de bulunduğu diğer ülkelerden 5.000 kadar işçiyi işe almak istediğini duyurmuştu.

Malavili tarım işçileri

Malavi Hükûmeti'nin açıklamaları güven vermiyor

Malavi Hükûmeti'nin İsrail ile müştereken imzaladığı tarım anlaşmasının gizli tutulması ve yetkililer tarafından kamuoyuna yeterli bilgi paylaşılmaması vatandaşların aklında soru işaretleri bıraktı. Malavili sivil toplum örgütü liderleri ve bağımsız gazeteciler, Siyonist İsrail'in Hamas karşısında ağır zayiat vermesi ve ordu genelinde emir komuta zincirini idame ettirememesi gibi problemlerden dolayı yurtdışından asker devşirmeye çalıştığını yazdı.