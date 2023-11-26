Siyonist İsrail, Afrikalı Müslümanları Hamas'la savaşmaları için kandırıyor!
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, hükümetinin yaklaşık 221 genci İsrail'deki çiftliklerde çalışmak üzere gönderme kararını gizli tuttuğu için eleştirilerin hedefi oldu.
Malavili gençlerin 25 Kasım Cumartesi gecesi İsrail'in Arkia Havayolu Şirketi'ne ait Airbus A321-251 uçağıyla İsrail'e götürülmesi birçok Malaviliyi sinirlendirdi. Bu hareket, iki hafta önce İsrail'den Malavi'ye yapılan 60 milyon dolarlık yardım paketinin ardından geldi.
Çalışma Bakanlığı Baş Sekreteri Wezi Kayira, İsrail de dahil olmak üzere çeşitli ülkelere işgücü ihraç etmenin ve gençler için istihdam yaratmanın 20 milyon nüfuslu Malavi için döviz üretmenin yegâne yolu olduğunu söyledi:
Muhalefet lideri, hükûmetin açıklamalarını yalanladı
Maliye Bakanı Simplex Chithyola Banda, bu hafta başında Yıl Ortası Bütçe İncelemesini sunarken 'Malavi'nin dost bir ülkeyle tarım sektöründe çalışacak insan gönderme amacıyla anlaşma imzaladığını' ifade etmişti.Malavi'nin önümüzdeki beş yıl içinde 15.000 kişiyi yabancı ülkelere göndermeyi ve bu kişilerin orada çalışarak Malavi'ye döviz kazandırmasını hedeflediğini belirten Banda, benzer anlaşmaların başka ülkelerle de imzalanacağını eklemişti.
Hükümet bakanları, Nankhumwa'nın sözlerinin sorumsuzca olduğunu belirterek açıklamasını geri çekmesini talep etti.
Malavi İnsan Hakları Savunucuları Koalisyonu Başkanı Gift Trapence, İsrail ile yapılan işgücü ihracatı anlaşmasının gizliliğini sorguladı:
Konuyu ilk kez Perşembe günü parlamentoda gündeme getiren Malavi parlamentosundaki muhalefet lideri Kondwani Nankhumwa, Anadolu'ya telefonla yaptığı açıklamada, hükümetin bunun "kötü bir işlem" olduğunu bildiği için konuyu gizli tutmayı tercih ettiğini söyledi.
İsrail Tarım Bakanlığı, 7 Ekim saldırılarından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'e girişleri yasaklanan ve yarısı Filistinli olan 30.000 ila 40.000 arasında işçinin ülkedeki çiftlikleri terk ettiğini açıklayarak aralarında Malavi'nin de bulunduğu diğer ülkelerden 5.000 kadar işçiyi işe almak istediğini duyurmuştu.
Malavi Hükûmeti'nin açıklamaları güven vermiyor
Malavi Hükûmeti'nin İsrail ile müştereken imzaladığı tarım anlaşmasının gizli tutulması ve yetkililer tarafından kamuoyuna yeterli bilgi paylaşılmaması vatandaşların aklında soru işaretleri bıraktı. Malavili sivil toplum örgütü liderleri ve bağımsız gazeteciler, Siyonist İsrail'in Hamas karşısında ağır zayiat vermesi ve ordu genelinde emir komuta zincirini idame ettirememesi gibi problemlerden dolayı yurtdışından asker devşirmeye çalıştığını yazdı.
Siyonist İsrail Hükûmeti'nin bu çabaları, akıllara İngilizlerin 1. Dünya Savaşı'nda Hindistanlı Müslümanları Çanakkale'de Türklere karşı savaştırmasını getirdi.