Dünya İsrail, Mısıra doğal gaz ihracatına başladı
ORTADOĞU

İsrail, Mısır'a doğal gaz ihracatına başladı

İsrail Enerji Bakanlığı, Mısır'a doğal gaz ihracatının başladığını duyurdu. İsrail'den giden gazın bir kısmının Mısır'da sıvılaştırılarak, Avrupa'ya da ihraç edileceği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

İsrail Enerji Bakanlığı, Mısır'a doğal gaz ihracatının başladığını duyurdu.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün itibariyle İsrail doğal gazının Mısır'a gönderilmeye başlandığı, bu adımın her iki ülkenin de ekonomik çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'den giden gazın bir kısmının Mısır'da sıvılaştırılarak, Avrupa'ya da ihraç edileceği ifade edildi.

İsrail, 1 Ocak'ta da Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Leviathan'dan çıkan gazı, Ürdün'e ihraç etmeye başlamıştı.

İsrail’e ait Leviathan ve Tamar doğal gaz sahalarının işletmesini elinde bulunduran şirketler ile Mısır'ın Dolphinus Şirketi'nin 2019’da yaptığı anlaşmaya göre, İsrail, 15 yıl boyunca 19,5 milyar dolar değerindeki 85 milyar metreküp gazı Mısır'a ihraç edecek.

Türkiye'nin kararlılığı İsrail'e geri adım attırdı
OYNAT 00:59
Türkiye'nin kararlılığı İsrail'e geri adım attırdı
📍Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan... Türkiye'yi bypass ederek Avrupa'ya doğal gaz taşıma planı suya düştü. İsrail geri adım attı, Ankara'ya müzakere mesajı gönderdi.



Başvuru 1 milyonu geçti

Başvuru 1 milyonu geçti

​Cumhurbaşkanı 100 bin sosyal konutta son rakamı açıkladı.
Abdest alırken enstrümanlarımızı görenler şaşırıyor

Abdest alırken
enstrümanlarımızı görenler şaşırıyor

İmam hatiplilerin müzik grubu dinleyenleri mest ediyor.
Sincarda nokta atışı

Sincar'da nokta atışı

Toplantı halindeki PKK'lılar, MİT'ten gelen istihbaratla vuruldu.
5 yıl hapis geliyor

5 yıl hapis geliyor

Yasa teklifi hazır, sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenler yandı.
İstifasını istedi listeden düşürüldü

İstifasını istedi listeden düşürüldü

​MHP'li başkan sosyal medyada Filenin Sultanlarını hedef almıştı.
Bugün sona eriyor

Bugün sona eriyor

100 bin sosyal konut için başvurular mesai bitiminde son bulacak.

Elektrikteki<br>kaçak gaza sıçradı

Elektrikteki
kaçak gaza sıçradı

​Doğal Gaz Dağıtıcıları uyarıyor: Ciddi cezası var.
Yerli otoda<br>uçak detayı

Yerli otoda
uçak detayı

​Milli helikopterin Türk mühendisleri tasarladı.
12 taksitle<br>alınacak 24 telefon

12 taksitle
alınacak 24 telefon

Taksit sınırı 3 bin 500 liranın altını kapsamıyor.
Malatya'da kaldı

Malatya'da kaldı

​Beşiktaş Guilherme'de harcama limitlerine takıldı.
Tüm zamanların rekoru kırıldı

Tüm zamanların rekoru kırıldı

​Borsa İstanbul 2 yıl sonra tarihi zirveyi gördü.
Brüksel'de<br>kritik temas

Brüksel'de
kritik temas

​Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü.
Mezarlıkta<br>şaşırtan görüntü

Mezarlıkta
şaşırtan görüntü

​"Dedelerimiz, ninelerimiz burada yatıyor..."
Wikipedia<br>erişime açıldı

Wikipedia
erişime açıldı

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklandı.
Kredi çıkmayanları yakan tuzak

Kredi çıkmayanları yakan tuzak

​Kredi dahi alamayan mağdurları bir de kapora ve senet imzalatarak dolandırdılar.
Sudan'da darbe girişimi bastırıldı

Sudan'da darbe girişimi bastırıldı

​Hartum'da isyana kalkışan 43 istihbaratçı gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.