Dünya İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridinde bazı hedefleri vurdu
ORTADOĞU

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurdu

Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridinde bazı hedefleri vurdu
Arşiv.

Saldırıya ilişkin İsrail cephesinde de "özel durum" ilan edildiği belirtildi.

Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
OYNAT 00:16
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bazı hedeflere saldırı düzenledi.


Rusya Orta Doğu'da her an patlama yaşanabileceği uyarısında bulundu
DÜNYA
Rusya Orta Doğu'da her an patlama yaşanabileceği uyarısında bulundu

Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı
DÜNYA
Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı
Türkiyede yüzüne bile bakılmıyor

Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor

Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton ihraç ediliyor.
Dünya yıldızı G.Saraya çok yakın

'Dünya yıldızı G.Saray'a çok yakın'

​İtalyan basını, flaş transferin bitmek üzere olduğunu açıkladı.
81 ilde dev operasyon: İçişleri talimat verdi her yer didik didik edildi

​Meteorolojiden hafta sonu uyarısı

​Soçi'de kritik zirve başladı.

​Son şampiyon, Süper Lig'in açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor.
Türkiye kavruldu onlar soba yaktı

Türkiye kavruldu onlar soba yaktı

Bir ilimizde termometreler 'eksi'yi gösterdi.

​'Anne kadın baba erkektir'

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesini böyle taşıdı.

​'Sadece bir tanesi bile mahvetmek için yeter' deyip uyardılar.

Sarayın altındaki gizli hazinenin haritası bulundu.

​Yediiklim Yayınevi baskınında yeni gelişme
Avrupa'nın en yaşlısı

Avrupa'nın en yaşlısı

​Süper Lig'in tecrübeli isimlerini sizler için derledik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.