İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurdu

Dünya

Çin'den ABD'ye yaptırım kararı: Pelosi'nin ziyareti nedeniyle savunma görüşmeleri iptal edildi

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu açıkladı. Öte yandan yasa dışı göç, adli yardım ve sınır ötesi suçlar alanlarındaki iş birliği mekanizmaları ile iklim değişikliği görüşmeleri de askıya alındı.