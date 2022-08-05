İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurdu

Saldırıya ilişkin İsrail cephesinde de "özel durum" ilan edildiği belirtildi.
Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
Saldırıya ilişkin İsrail cephesinde de "özel durum" ilan edildiği belirtildi.
Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
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