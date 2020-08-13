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Dünya İsrail ordusu Gazzede bir okula füze saldırısı düzenledi
ORTADOĞU

İsrail ordusu Gazze'de bir okula füze saldırısı düzenledi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait bir okula hava saldırısı düzenledi. Atılan füzenin patlamadığı ancak okulda hasar meydana geldiği belirtilirken, olay anında okulun boş olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, İsrail uçaklarının UNRWA'ya ait bir okulu füzeyle hedef aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail füzelerinin hedefi olan okulun boşaltıldığını, patlayıcı imha ekibinin füzenin kalıntılarını ve yol açtığı tehlikeyi ortadan kaldırmak için çalışmalarına başladığını ifade etti.

MÜLTECİ KAMPINDAKİ OKUL VURULDU

Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şatı Mülteci Kampında bulunan UNRWA'ya ait bir okulu hedef aldı.

Atılan füzenin patlamadığı ancak okulda hasar meydana geldiği belirtilirken, olay anında okulun boş olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.

  • UNRWA yetkililerinin okuldaki faaliyetleri askıya aldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra da Gazze'de çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

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