Dünya İsrail ordusu İran için özel birim kuruyor
ORTADOĞU

İsrail ordusu İran için özel birim kuruyor

İsrail ordusu İran için özel birim kuruyor

İsrail, 'İran'dan gelebilecek tehditlerle' mücadele için ordu içinde özel bir birim oluşturulmasına karar verdiğini duyurdu. Söz konusu birim, İran ile mücadelenin yanı sıra İsrail ordusunun stratejik ve uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi gibi konularda da çalışmalar yapacak.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

İsrail ordusu, "hızlanma" adını verdiği 5 yıllık çalışma planının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Plana göre "İran'dan gelebilecek tehditlerle" mücadele için ordu içinde yeni bir birim oluşturulması kararı alındı.

"İran Direktörlüğü" adı verilen ve bir tümgeneralin kontrolünde olacak birim, Tahran yönetiminin nükleer programının yanı sıra Suriye'deki askeri varlığı gibi konulara da odaklanacak.

BİRİMLE İLGİLİ FAZLA DETAY VERİLMİYOR

Söz konusu birim, İran ile mücadelenin yanı sıra İsrail ordusunun stratejik ve uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi gibi konularda da çalışmalar yapacak.

  • Bu yaz faaliyete geçmesi beklenen birimin büyüklüğü ve kaç kişinin görev yapacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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