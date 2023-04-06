İsrail ordusu: Lübnan’dan 34 roket atıldı en az 5’i topraklarımıza düştü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzey bölgelerine fırlatılan roketlerle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada ilk belirlemelere göre, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 34 roket atıldığı, bunlardan 25’inin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, en az 5 roketin ise İsrail topraklarına düştüğü kaydedildi.