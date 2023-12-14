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Dünya

İsrail ordusundan Han Yunus ve Refah'a kanlı baskın: En az 27 Filistinliyi öldürdüler!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 27 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

09:38 - 14/12/2023 Thursday
AA
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere ve güneyindeki
Han Yunus
ile
Refah
kentlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Refah kentindeki
Aşur ve Ebu Ziya ailelerinin
evlerine düzenlediği saldırılarda en az 27 Filistinliyi öldürdü.

Ayrıca İsrail'in topçu birlikleri Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derc ve Et-Tuffah mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesini bombaladı.


İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü.


Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.


İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.


Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 286 Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.


Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.




#İsrail
#Gazze Şeridi
#Filistin
#Katliam
#İşgal
#Saldırı
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