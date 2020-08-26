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Dünya İsrail ordusundan Lübnan Hizbullahına hava saldırısı Gözlem noktaları hedef alındı
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İsrail ordusundan Lübnan Hizbullah'ına hava saldırısı: Gözlem noktaları hedef alındı

İsrail ordusu, sınırdaki bir askerine ateş açılmasını gerekçe göstererek Lübnan Hizbullah'ına ait bazı gözlem noktalarına hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, 2006'daki 2. Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi AA
İsrail, Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.​
İsrail, Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.​

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir askerine Lübnan tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Olayda İsrail askerinin yaralanmadığı bildirilirken, açılan ateşe karşılık İsrail ordusuna ait saldırı helikopterlerinin sınırdaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Lübnan'da yaşanan her türlü olayla ilgili Beyrut yönetiminin sorumlu tutulduğuna vurgu yapılan açıklamada, sınırında getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı kaydedildi.

  • İsrail ordusu, 2006'daki 2. Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

Lübnan sınırında dün akşam yaşanan güvenlik olayı nedeniyle İsrail ordusu, bölgedeki İsraillilere evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etme çağrısı yapmıştı.

Şii lider Tufeyli Hizbullah'a ateş püskürdü: Bu silah Suriye, Irak ve Yemen’i yerle bir etti Beyrut’u patlattı
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Şii lider Tufeyli Hizbullah'a ateş püskürdü: Bu silah Suriye, Irak ve Yemen’i yerle bir etti Beyrut’u patlattı
Beyrut'u havaya uçuran patlamanın Lübnan'daki siyasi yansımalarında başlıca hedef olan Hizbullah'a bu sefer içeriden çok sert bir tepki geldi. Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, örgüte ateş püskürdü. Hizbullah'ın Suriye, Irak ve Yemen'deki iç savaşlarda takındığı tavra işaret eden Tufeyli, 'Bu silah Suriye, Irak ve Yemen'i yerle bir etti; Beyrut'u patlattı' dedi.


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