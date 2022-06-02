Dünya İsrail Parlamentosundan Filistin bayrağı ilişkin yasak onayı
ORTADOĞU

İsrail Parlamentosu'ndan Filistin bayrağı ilişkin yasak onayı

İsrail Parlamentosu (Knesset), üniversiteler de dahil olmak üzere devletin desteklediği ve finanse ettiği kurumlarda Filistin bayraklarının asılmasını yasaklayan yasa tasarısına onay verdi.

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Haber Merkezi AA
İsrail Parlamentosundan Filistin bayrağı ilişkin yasak onayı
Knesset

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu önderliğindeki muhalefet, üniversitelerde Filistin bayrağı açılmasına karşı tepkilerin ardından ilgili kanun tasarısını Parlamento'ya sundu.

Resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, yasa tasarısı 120 sandalyeli Parlamento'da 16'ya karşı 63 oyla kabul edildi.

Yürürlüğe girmesi için yasa tasarısının 3 kez daha oylanması gerekecek.

Oylama sonrasında açıklama yapan Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

"Devletin finanse ettiği kurumlarda Filistin Kurtuluş Örgütü bayrağının dikilmesini yasaklayan kanunu şimdi Parlamento'dan geçirdik. İsrail'in bir tek bayrağı var ve bizler İsrail'i yeniden sağa çeviriyoruz. Bugün İsrail devleti ve Yahudi devletinin geleceği için önemli bir gün."

Filistinli öğrenciler, geçen mayıstaki Nekbe günü törenleri çerçevesinde Bir Seba kentindeki Tel Aviv ve Ben Gorion üniversiteleri kampüslerinde Filistin bayrakları açmış ve bu durum İsrail'deki sağcı muhalif kesimler tarafından tepkilere neden olmuştu.

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