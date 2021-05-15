İsrail polisi barış çağrısı yapan Yahudileri gözaltına aldı

İsrail, Kudüs ve Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarının dozunu artırarak sürdürüyor. Savaş uçaklarıyla sivil yerleşim yerlerini hedef alan işgalci kuvvetler, 41'i çocuk 145 kişiyi şehit etti.
İsrail'in masum sivillerini hedef alan saldırıları için dünyanın dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi.
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Avrupa Filistin için sokaklara döküldü
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarına tepki göstermek isteyen binlerce kişi, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sokaklara döküldü. Protesto yürüyüşleri Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa ve İsveç'te sürdü.
İsrail polisinden Yahudilere sert müdahale
Protesto gösterilerinden birisi de Kudüs'te Yahudiler tarafından gerçekleştirildi.
Saldırıların durması ve barış sağlanması adına eylem yapan gruba, İsrail polisi sert müdahale etti.
Eylemin organizatörlerinden, İsrail ordusunda askerlik yapmayı reddeden İsrailli Yahudi Tair Kaminer adlı aktivist ve birçok eylemci gözaltına alındı.
DÜNYA
Reuters basın kuruluşlarını hedef alan saldırıda İsrail'in adını geçirmedi
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İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
İşgalci İsrail, Gazze'de, Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı yerle bir etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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Filistinli babanın, İsrail katliamından sağ kurtulan tek çocuğuyla buluştuğu an yasa boğdu
İsrail'in dün gece Şati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Muhammed El-Hadidi, göz yaşları içinde katliamdan sağ kurtulan acılar içindeki 2 aylık bebeğinin ellerini öpüyor. İzleyenleri yasa boğan görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.