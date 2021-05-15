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Dünya İsrail polisi barış çağrısı yapan Yahudileri gözaltına aldı
ORTADOĞU

İsrail polisi barış çağrısı yapan Yahudileri gözaltına aldı

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinlileri hedef alan saldırılarını protesto eden Yahudi gruba, polisler sert şekilde müdahale etti. Yahudi Tair Kaminer isimli aktivist ve birçok eylemci gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail polisi barış çağrısı yapan Yahudileri gözaltına aldı
İsrail polisi, Filistin'e yapılan saldırıları protesto eden Yahudilere müdahale etti.

İsrail, Kudüs ve Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarının dozunu artırarak sürdürüyor. Savaş uçaklarıyla sivil yerleşim yerlerini hedef alan işgalci kuvvetler, 41'i çocuk 145 kişiyi şehit etti.

İsrail'in masum sivillerini hedef alan saldırıları için dünyanın dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi.

Avrupa Filistin için sokaklara döküldü
FOTOĞRAF 24
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Avrupa Filistin için sokaklara döküldü
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarına tepki göstermek isteyen binlerce kişi, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sokaklara döküldü. Protesto yürüyüşleri Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa ve İsveç'te sürdü.

İsrail polisinden Yahudilere sert müdahale

Protesto gösterilerinden birisi de Kudüs'te Yahudiler tarafından gerçekleştirildi.

Saldırıların durması ve barış sağlanması adına eylem yapan gruba, İsrail polisi sert müdahale etti.

Eylemin organizatörlerinden, İsrail ordusunda askerlik yapmayı reddeden İsrailli Yahudi Tair Kaminer adlı aktivist ve birçok eylemci gözaltına alındı.

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