İsrail polisi ile 'zorla göç ettirme' planlarına karşı çıkan Filistinliler arasında çatışma

Kudüs'ün yaklaşık 55 kilometre batısında yer alan Yafa'da çoğunluğu Araplardan oluşan Cebeliye Mahallesi Toloz Caddesi'nde düzenlenen gösteri sırasında İsrail polisiyle Filistinliler arasında gerginlik yaşandı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Pazar günü de kentten zorla göç ettirilmeye karşı çıkan Filistinlilerin düzenledikleri benzeri bir gösteride 3 kişi İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Aynı gün kentteki Yahudi yerleşimciler, Acemi Mahallesi'ndeki bir Yahudi Haham'ın saldırıya uğramasının ardından protesto düzenlemişti.

SALDIRI İDDİASI

Yediot Aharanot gazetesi gelişmelere ilişkin yaptığı haberde, Yahudi Haham İlyahu Mali, başkanı olduğu okuldaki öğrencilerin iskanı için bir binayı satın almak hedefiyle görmeye gittiği Acemi Mahallesi'nde iki Arap genci tarafından saldırıya uğramıştı.

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İsrail içlerindeki Araplarla ilgili haberlere yer veren "Arab 48" sitesine göre, söz konusu binada Arap ailenin oturduğunu, hükümete ait Amidar konut şirketinin binayı boşaltarak Haham'a satmayı planladığını öne sürdü.

Öte yandan, İsrail içlerindeki Arap toplumunun durumuyla ilgilenen Yüksek Takip Komitesi, İsrail polisini Yafa'daki Arap toplumuna günlük saldırılar düzenlenmekle suçluyor.

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