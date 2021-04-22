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Dünya İsrail polisi insanlığı unuttu Filistinlilere teravih sonrası foseptik suyu sıktılar
ORTADOĞU

İsrail polisi insanlığı unuttu: Filistinlilere teravih sonrası foseptik suyu sıktılar

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere, namazın ardından ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) müdahale etti. TOMA'lardan Filistinlilere foseptik suyu sıkan İsrail polisi, en az 32 kişiyi yaraladı.

Haber Merkezi AA
İsrail polisi insanlığı unuttu: Filistinlilere teravih sonrası foseptik suyu sıktılar
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Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplandı.

Filistinlilere teravih sonrası foseptik suyu ile müdahele

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için TOMA ile atlıları devreye soktu.

TOMA’lardan Filistinlilerin üzerine foseptik suyu sıkılırken, İsrail polisi kalabalığı dağıtmak için ses bombaları da kullandı.

En 32 iki kişi yaralandı

Şu ana kadar olaylarda en az 32 kişi yaralandı, bazı Filistinliler gözaltına alındı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’da toplanıyor, İsrail polisi de gündür onlara müdahale ediyor.

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