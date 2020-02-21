Dünya İsrail polisi Mescid-i Aksada cemaate saldırdı Filistinli kadın gözaltına alındı
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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı: Filistinli kadın gözaltına alındı

İsrail polisi, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'da tatlı dağıtan Filistinli bir kadının gözaltına alınmasına tepki gösteren cemaate saldırdı.

Haber Merkezi AA
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılan cemaate tatlı dağıtan Filistinli bir kadını gözaltına aldı.

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İsrail polisi sabah namazlarında cemaate saldırıyor

Cemaat, Filistinli kadının tatlı dağıttığı için darp edilerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İsrail polisi ise tepki gösteren cemaate saldırarak, onları da gözaltına almakla tehdit etti.

İsrail polisi, yaklaşık bir aydır cuma günleri sabah namazlarında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek cemaate saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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