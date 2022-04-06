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Dünya İsrail polisi Doğu Kudüste üç Filistinliyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İsrail polisi Doğu Kudüs'te üç Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilerle müdahale ederek üç kişiyi gözaltı uyguladı.

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Haber Merkezi AA
İsrail polisinin Doğu Kudüste Filistinlilere müdahalesinde üç kişi gözaltına alındı
İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde üç kişi gözaltına alındı.

Teravih namazının ardından Filistinlilerle İsrail polisi arasında, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surlarının çevresinde arbede yaşandı.

Ramazan akşamlarında binlerce Filistinli gencin toplandığı Şam Kapısı çevresinde çok yoğun polis gücü bulunduran İsrail polisi, burada toplanan Filistinlileri dağıtmak için cop, plastik mermi ve ses bombaları kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre olaylarda üç Filistinli genç gözaltına alınarak götürüldü.

Ramazan akşamlarında İsrail polisi ve Filistinli gençler arasında sık sık gerilimin yükseldiği Şam Kapısı çevresinde, ramazan ayının başından bu yana 10'u çocuk toplam 29 Filistinli genç gözaltına alındı.

Söz konusu olaylarda Filistinli göstericilerin arasına gizlenen ve "mustarib" (Arap gibi davranan) olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri bazı Filistinlileri gözaltına alırken İsrail polisinin atlı birlikleri ve ses bombalarıyla kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.

Filistin ramazana gergin girdi

İsrail, ramazan ayının yaklaşmasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin kontrolden çıkmasından endişe ediyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart'ta art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken baskınlar sırasında biri çocuk üç Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.

Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır dört İsrail askeri de yaralanmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in özellikle Şam Kapısı'nda İsrail polisinin geçen yıl ramazandaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.

İşgalci İsrail güçleri teravih namazı sonrası Filistinlilere saldırdı
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İşgalci İsrail güçleri teravih namazı sonrası Filistinlilere saldırdı
İşgalci İsrail polisi, teravih namazının ardından Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı çevresinde toplanan Filistinlilere cop, plastik mermi ve ses bombaları ile saldırdı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre olaylarda üç Filistinli genç gözaltına alınarak götürüldü.

İşgalci İsrail polisleri yere yatırdıkları Filistinli genci copla darbetti
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İşgalci İsrail polisleri yere yatırdıkları Filistinli genci copla darbetti
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalesi devam ediyor. Filistinli bir gencin işgalci güçler tarafından copla saldırıya uğradığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Öte yandan, İsrail polisinin Filistinlilere saldırısında vücuduna darbeler alan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı.
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