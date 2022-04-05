İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere sert müdahale: Beş kişi yaralandı.

Teravih namazının ardından Filistinlilerle İsrail polisi arasında, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surlarının çevresinde ve İseviye beldesinde zaman zaman arbede yaşandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Eski Şehir'e açılan Sahire Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahalesinde vücuduna darbeler alan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Doğu Kudüs'ün İseviye beldesinde İsrail güçleriyle yaşanan arbede sırasında dört Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin bir yıldan fazla bir süredir beldeye sık sık baskınlar düzenleyerek göz yaşartıcı bomba kullandığı ve baskınlar sırasında gözaltı ve para cezaları uyguladığını aktardı.

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilerle İsrail polisi arasında da arbede yaşandı.

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İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam Kapısı çevresindeki olaylarda "polise yabancı madde atma, kamu düzenini bozma ve kışkırtma" gibi iddialar nedeniyle sekiz Filistinli gözaltına alındı.

İsrail polisi, ramazan akşamlarında binlerce Filistinli gencin toplandığı Şam Kapısı çevresinde çok yoğun polis gücü bulunduruyor.

İsrail polisi ve Filistinli gençler arasında sık sık gerilimin yükseldiği bölgede, dün de Filistinlilerden 19'u yaralanmış, 10'u gözaltına alınmıştı.

Söz konusu olaylarda Filistinli göstericilerin arasına gizlenen ve "mustarib" (Arap gibi davranan) olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri bazı Filistinlileri gözaltına alırken İsrail polisinin atlı birlikleri ve ses bombalarıyla kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.

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Filistin ramazana gergin girdi

İsrail, ramazan ayının yaklaşmasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin kontrolden çıkmasından endişe ediyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart'ta art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken baskınlar sırasında biri çocuk üç Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.

Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır dört İsrail askeri de yaralanmıştı.

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in özellikle Şam Kapısı'nda İsrail polisinin geçen yıl ramazandaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.

FOTOĞRAF 9 İftar vaktinin ardından binlerce Filistinli, Eski Şehir'in sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplandı. İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam Kapısı bölgesindeki olaylarda \"polise yabancı madde atma, kamu düzenini bozma ve kışkırtma\" gibi suçlamalarla 3 Filistinli gözaltına alındı. İşgal polisi, açıklamasında görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucunda gözaltına alınan kişilerin artabileceği mesajını verdi. Açıklamanın ardından işgal polisinin iki kişiyi daha gözaltına aldığı görüldü. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrail polisinin müdahalesinde çoğu darbedilerek 19 Filistinli yaralandı, dördü hastaneye kaldırıldı. Bazı Filistinliler ve işgal polisi arasında sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı. İsrail polisi, Filistinlilere copla müdahale etti. Polisin bulunduğu noktalara zaman zaman plastik şişe gibi yabancı maddeler atıldı. Filistinli göstericilerin arasına gizlenen ve \"mustaribin\" olarak bilinen sivil giyimli işgalci İsrail kuvvetleri bazı Filistinlileri gözaltına alırken, polis ses bombası kullandı. İşgal polisine bağlı atlı birlikler de Eski Şehir surları çevresinde Filistinlileri alandan uzaklaştırmak için kullanıldı. Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından \"Dalgakıran\" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi, özellikle Şam Kapısı'nda işgal polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti. <br>İşgalci İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti. İşgalci İsrail polisi ramazan dinlemiyor: Kudüs'te toplanan Filistinlilere saldırdılar İşgalci İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir'deki sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplanan Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, işgal polisinin saldırısında çoğu darbedilerek 19 Filistinli yaralandı, dördü hastaneye kaldırıldı. BiP'te paylaş

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