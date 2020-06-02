İsrail polisinin zihinsel engelli Filistinliyi şehit etmesi protesto edildi: Filistinlilerin hayatları önemlidir İsrailli aktivistler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te zihinsel engelli Filistinli İyad Hallak'ı şehit eden İsrail polisini protesto etti. Yürüyüş sırasında "Filistinlilerin hayatları önemlidir", "İyad için adalet" ve "Filistinli olmak suç değildir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, bir süre oturma eylemi yaptı.

Haber Merkezi 02 Haziran 2020, 23:24 Son Güncelleme: 02 Haziran 2020, 23:46 AA